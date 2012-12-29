به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رجبی نویسنده کتاب درباره این اثر گفت: این کتاب در اصل موضوع پایان‌نامه من در کارشناسی ارشد بوده است. در واقع من احساس کردم منابع کمی در این زمینه موجود بوده برای همین تحقیق درباره این موضوع را آغاز کردم.



وی ادامه داد: من معتقدم هنر نگارگری در ایران برگرفته از هنر شیعی است که در این کتاب با ادله‌های مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌ام.



رجبی سپس به منابع مورد استفاده در این کتاب اشاره کرده، گفت: بررسی منابعی چون کتاب‌های "حبیب‌السیر" و "احسن الکبار" که در موزه گلستان نگهداری می‌شود همچنین اسنادی که محمدعلی رجبی استاد نگارگری در اختیار من گذاشت از جمله منابعم برای نگارش کتاب بوده است.



این پژوهشگر هنری همچنین فهرست کتاب را اینگونه عنوان کرد: در فصل اول شاخصه‌های قرآنی و اعقادی شیعه مورد بررسی واقع شده است، همچنین فصل دوم تاریخ شیعه در ایران تا عصر صفوی اختصاص یافته است، هنر ولایی ماهیت هنر شیعی و بررسی مضامین شیعی در نگارگری نیز از جمله سر فصل های دیگر کتاب است.