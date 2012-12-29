جزئیات تجارت 9 ماهه ایران/ واردات 40.4 میلیارد دلار- صادرات 31.7 میلیارد دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارش داد: در نه ماهه اول امسال در مدت یاد شده 40 میلیارد و 47میلیون دلار انواع کالا نیز وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54/10 درصد کاهش داشته است.



ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان نیز 44/1درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان می‌دهد. در این مدت 58میلیون و 347هزار تن انواع کالای غیرنفتی صادر و 29میلیون و 880هزار تن وارد شد که به لحاظ وزنی صادرات و واردات کشورمان به ترتیب 2درصد و 12درصد افزایش نشان می‌دهد.



همچنین صادرات غیرنفتی کشورمان بدون احتساب میعانات گازی در این مدت به 24میلیارد و 144میلیون دلار رسید که از این حیث از نظر وزن 4درصد افزایش و به لحاظ ارزش 05/0درصد کاهش یافته است.



بنابراین گزارش، اقلام عمده وارداتی کشورمان در این مدت به ترتیب شامل، گندم به ارزش یک میلیارد و 882میلیون دلار و سهم ارزشی 7/4 درصد از کل واردات، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش یک میلیارد و 785 میلیون دلار و سهم ارزشی 5/4درصد، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 304میلیون دلار و سهم ارزشی 3/3درصد، کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و 120 میلیون دلار و سهم ارزشی 8/2درصد و برنج به ارزش 884میلیون دلار و سهم ارزشی 2/2درصد بوده است.



عمده واردات کشورمان به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی با 20درصد سهم از کل واردات، چین با 15درصد، ترکیه با 9درصد، جمهوری کره با 9/8درصد و سوئیس با 6درصد صورت گرفته است.

در همین حال، اقلام عمده صادرات کشورمان نیز در این مدت به ترتیب به پروپان با 4درصد سهم از کل صادرات، اوره با 8/3درصد و متانول با 5/3درصد، قیرنفت 4/3 درصد و پلی‌اتیلن گریدفیلم با 2/3 درصد اختصاص دارد.



همچنین عمده صادرات ایران در نه ماهه سالجاری به عراق با 4 میلیارد و 595 میلیون دلار، چین با 3 میلیارد و 863 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 3 میلیارد و 409 میلیون دلار، افغانستان با 2میلیارد و 79میلیون دلار و هند با یک میلیارد و 972میلیون دلار صادر شده است. در نه ماهه سالجاری متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 481 دلار و هر تن کالای وارداتی یک هزار و 340دلار بود.