اداره کل شیلات خوزستان به آبادان منتقل می شود

جواد سعدون زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رئیس سازمان شیلات کشور در نامه ای به استاندار خوزستان از درخواست نمایندگان آبادان مبنی بر انتقال اداره کل شیلات به آبادان و اعلام موافقت وزیر جهاد کشاورزی با این امر خبر داد.

وی اظهار کرد: در این نامه که به دستور اقدام و پیگیری توسط سازمان شیلات از سوی وزیر جهاد کشاورزی و نظر موافق سازمان شیلات نیز اشاره شده است، تصمیم گیری نهایی را به اعلام موافقت استاندار خوزستان مشروط کرده است.



این نماینده تصریح کرد: در صورت موافقت وی به عنوان نماینده عالی دولت در استان خوزستان، تمهیدات لازم برای انتقال اداره کل شیلات خوزستان به آبادان اندیشیده می شود.



سعدون زاده با ابراز امیدواری از اعلام توافق استاندار خوزستان به انجام این کار، یادآورشد: اقدام در این خصوص، می تواند گامی به جلو برای شیلات خوزستان باشد.



وی ادامه داد: آبادان با برخورداری از توان، شایستگی، ظرفیتها و پتانسیلهای بالا در زمینه شیلات می تواند یک نقطه مرکزی برای توسعه و گسترش شیلات استان خوزستان و شکوفایی این بخش باشد.



نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشینه طولانی و درخشان آبادان در زمینه صیادی و سایر امور مرتبط با بخش شیلات گفت: آبادان همچنین می تواند به عنوان یک پایگاه تحقیقاتی و عملیاتی برای رشد شیلات در استان خوزستان باشد.



سعدون زاده افزود: در صورت موافقت استاندار خوزستان با این موضوع در مدت زمان کوتاهی این جابجایی انجام می شود.

وی بر جدیت و پیگیری مستمر هر سه نماینده آبادان در این خصوص خبر داد.