برودت هوا موجب یخ بستن معابر و لغزندگی معابر استان مرکزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال بارش برف در استان مرکزی، سرما و یخبندان ظرف دیشب وصبح روز شنبه چهره کاملا زمستانی بخشید و این بارشهای برف و سرما با یخ بستن معابر شهرهای استان را با مشکلاتی همراه کرده است.

رئیس مرکز تحقیاقت سازمان هواشناسی استان مرکزی در گفتگو باخبرنگارمهر، گفت: هم اکنون برودت هوای شهر اراک،8 درجه سانتی گراد زیر صفر است که پیش بینی می شود از بعد از ظهر امروز از شدت آن کاسته شود.

مصطفی ذوالفقاری افزود: در حال حاضر شهرستان خنداب با کمینه دمای 9 درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین و ساوه با یک درجه زیر صفر گرمترین شهرهای استان اعلام شده است.

وی تصریح کرد:وضعیت هوای استان مرکزی در 24 ساعته آینده، نیمه ابری و غبارآلود پیش بینی می شود بر اساس نقشه های هواشناسی استان از روز دوشنبه هوا سردتر خواهد شد.