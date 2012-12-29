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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۶

برودت هوا موجب یخ بستن معابر و لغزندگی معابر استان مرکزی شد

برودت هوا موجب یخ بستن معابر و لغزندگی معابر استان مرکزی شد

اراک - خبرگزاری مهر: پس از گذشته چند روز از بارش اولین برف زمستانی مردم شهرهای استان مرکزی از دو روز گذشته تا به امروز شاهد برودت هوا بوده اند و سرمای هوا موجب یخ بستن آبهای روان معابر و لغزندگی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال بارش برف در استان مرکزی، سرما و یخبندان ظرف دیشب وصبح روز شنبه چهره کاملا زمستانی بخشید و این بارشهای برف و سرما با یخ بستن معابر شهرهای استان را با مشکلاتی همراه کرده است.

رئیس مرکز تحقیاقت سازمان هواشناسی استان مرکزی در گفتگو باخبرنگارمهر، گفت: هم اکنون برودت هوای شهر اراک،8 درجه سانتی گراد زیر صفر است که پیش بینی می شود از بعد از ظهر امروز از شدت آن کاسته شود.

مصطفی ذوالفقاری افزود: در حال حاضر شهرستان خنداب با کمینه دمای 9 درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین و ساوه با یک درجه زیر صفر گرمترین شهرهای استان اعلام شده است.

وی تصریح کرد:وضعیت هوای استان مرکزی در 24 ساعته آینده، نیمه ابری و غبارآلود پیش بینی می شود بر اساس نقشه های هواشناسی استان از روز دوشنبه هوا سردتر خواهد شد.

کد مطلب 1778509

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