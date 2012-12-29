84هزارنفر ازمردم کهگیلویه و بویراحمد درطرح پزشک خانواده شهری ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید غفاری افزود: همه زیر ساختها برای اجرای طرح پزشک خانواده شهری در استان مهیا شده و در صورت بازدید ستاد اجرائی، تائید و صدور مجوز، این طرح در استان آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به طرح پزشک خانواده روستائی بیان داشت: همه مناطق روستائی، با جمعیت 340 هزار نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

غفاری تصریح کرد: 130 پزشک و 80 ماما به عنوان مشاور در مراکز بهداشتی، درمانی روستائی مشغول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به روستائیان هستند.

تست سلامت روان دانشجویان جدیدالورود علوم پزشکی یاسوج انجام شد

مسئول اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: تست سلامت عمومی و سبک زندگی 400 دانشجوی ورودی سال تحصیلی 92-91 در مرکز مشاوره این دانشگاه انجام شد.

الهام رحیمی افزود: ارتقای بهداشت و تأمین سلامت افراد جامعه، از ارکان مهم پیشرفت جوامع بوده و بررسیها حاکی از ارتباط مستقیم میان سبک زندگی و سلامت عمومی است.

وی بیان داشت: مسئولان دانشکده های این دانشگاه پس از بررسی نتایج آزمون، دانشجویانی را که نمرات بالاتر از خط برش داشته اند، به اداره مشاوره معرفی نموده و اقدامات لازم برای حل مشکلات احتمالی دانشجویان انجام خواهد شد.

نگهداری دام و طیور در منزل خطر ابتلا به بیماری سالک را به همراه دارد

پزشک متخصص بیماری های عفونی گفت: نگهداری دام و طیور در منازل، موجب تجمع حشرات و ایجاد خطر ابتلا به بیماری سالک می شود.

اورنگ ایلامی افزود: بیماری سالک که از راه نیش پشه خاکی انتقال می یابد، ابتدا به صورت جوش بروز یافته و در ادامه تبدیل به نوعی زخم می شود که بهبود نمی یابد.

وی نمونه برداری و روش PCRرا در تشخیص این بیماری موثر دانست و اظهار داشت: "فلوکونازول"، "ترکیبات پنج ظرفیتی آنتیموان" ، "میلتفوسین" و روش فیزیکی "سرما درمانی" در کنترل بیماری سالک موثر است.

ایلامی افزود: داروی موضعی "پارمومایسین" نیز اگرچه به دوره درمانی طولانی تری نیاز دارد، اما برای درمان بیماری سالک مورد استفاده قرار می گیرد.

این پزشک متخصص تصریح کرد: استفاده از پشه بند برای خواب در فضای آزاد، پر کردن شکاف دیوارها، ترمیم و بهسازی محیط زندگی، عدم نگهداری نخاله، زباله و کودهای حیوانی در محیط زندگی و استفاه از توری برای پنجره ها، راهکارهای مناسبی در پیشگیری از ابتلا به بیماری سالک است.

ایلامی مناطق گرمسیری را بیش از سایر مناطق در معرض خطر ابتلا به بیماری سالک عنوان کرد و گفت: ساکنان مناطق گرمسیری لازم است به اصول بهداشتی و پیشگیری از این بیماری توجه بیشتری داشته باشند.

مصرف خودسرانه داروهای گیاهی برای درمان نوزادان خطرناک است

مسئول واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشت بویراحمد، گفت: برای درمان بیماری های نوزادان، از مصرف خوسرانه داروهای گیاهی پرهیز کنید.

راضیه ممبینی افزود: عوارض ناشناخته این گیاهان ممکن است برای کودکان و نوزادان اثر منفی داشته باشد.

وی با اشاره به برگزاری کارگاهها آموزشی ویژه مادران باردار و دارای فرزند نوزاد، اظهر داشت: این کلاس با حضور 90 مادر باردار و مادران دارای فرزند معلول جسمی و ذهنی برگزار شد.

وی با بیان اینکه مشاره ژنتیک برای بارداری های مجدد این مادران ضروری است، عنوان کرد: آموزش مراقبت های دوران بارداری، حین زایمان و بدو تولد، آزمایش های پیش از بارداری، سونوگرافی و توجه به آزمایش های بدو تولد نوزاد برای پیشگیری از این بیماریها ضروری است.