انتظار رهبری از پاسداران/ خطر فتنه بیشتر از جنگ بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری امروز شنبه در دومین مجمع عالی پیشکسوتان جهاد و شهادت بسیج، اظهارکرد: امیدواریم بتوانیم به اعماق اهمیت و زوایای پنهان نصرت الهی که بعد از فتنه 88 و نیز در 9 دی نصیب ما و انقلاب شد، پی ببریم و بتوانیم در این مسیری که امت قهرمان، بصیر و انقلابی ما می‌رود، پیشتاز باشیم.

وی افزود: ماجرای فتنه 88 واقعاً یک امتحان بزرگ الهی برای مردم مومن ایران اسلامی و خطر آن از خطر جنگ 8 ساله برای انقلاب و اسلام بسیار بیشتر بود.

جعفری ادامه داد: این امتحان و اتفاقی که افتاد مانند جنگ تحمیلی برای انقلاب یک نقطه عطف بود و در فتنه 88، مردم دنیا که دل‌نگران انقلاب اسلامی بودند از پایداری، استقامت، هوشمندی و بصیرت ملت ایران در مقابل هجمه سنگین دشمنان داخلی و خارجی عبرت گرفتند.

فرمانده کل سپاه افزود: دشمنان با استفاده از همه حربه های نرم برای مقابله با نظام اسلامی آمده بودند و درگیری فتنه 88 مقابله انقلابیون و ضد انقلابیون بود و شعارهای نه غزه نه لبنان هم نشان دهنده این موضوع است.

جعفری با اشاره به تاثیر بیرونی حماسه 9 دی گفت: شروع بیداری اسلامی، بعد از فتنه 88 بود و این اثرگذاری انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد و در حال حاضر انقلاب اسلامی بخوبی به پیش می‌رود و باید سعی کنیم موانع پیش ‌روی آن‌را برداریم تا با سرعت بالاتری حرکت کند.

وی با بیان اینکه باید در برابر توطئه‌های دشمن و مشکلات ایستاد، گفت: مهمترین ماموریت سلسله مراتب بسیج دفاع از انقلاب در عرصه‌های مختلف است.

سرلشکر جعفری گفت: انتظار رهبری از پاسداری که به صورت موظفی در سپاه است و پس از آن از این بدنه به دلیل بازنشستگی جدا می شود این است که وظیفه خود را عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در راستای پاسداری از اصول و ارزش های انقلاب اسلامی انجام دهد و منتظر دریافت پیام برای انجام آن نماند.

فرمانده کل سپاه در پایان با اشاره به برگزاری مجمع عالی پیشکسوتان جهاد و شهادت و اقدامات سازمان پیشکسوتان بسیج اظهار داشت: پاسداری و دفاع از انقلاب اسلامی، بازنشستگی ندارد و هیچ تفاوتی میان پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن با پاسداری از اسلام و دین خدا نیست.

