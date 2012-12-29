برای گرفتن انتقام به شیراز می رویم/ راضی به جدایی انصاریفرد نیستم

یحیی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مسائل مختلف باشگاه پرسپولیس و دیدار این تیم برابر تیم فجر در هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی حساسی را مقابل تیم جوان، دونده و با انگیزه فجر پیش رو داریم. برای آنکه جایگاه خود را در جدول لیگ ارتقاء دهیم به 3 امتیاز این بازی نیاز داشته و حتی به تساوی نیز راضی نیستیم.

وی در همین خصوص افزود: با توجه به شکست در بازی رفت به دنبال گرفتن انتقام از تیم فجر در شیراز هستیم و بازیکنان ما در این خصوص انگیزه زیادی دارند.

گل محمدی تاکید کرد: بازی با تیم صنعت نفت تجربه خوبی برای همه ما بویژه بازیکنان تیم بود چون آنها پس از دو گل زودهنگام تیم صنعت نفت را دست کم گرفتند اما با تجربه ای که به دست آورده ایم اجازه نمی دهیم که این اتفاق در بازی با فجر نیز تکرار شود. در واقع بازیکنان من فهمیدند که باید در طول 90 دقیقه جنگیده و تمرکز خود را در جریان بازی از دست ندهند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اعلام اینکه در حال حاضر توقعات از تیم ما بالا رفته است، گفت: من دو هفته است که با پرسپولیس به عنوان سرمربی کار می کنم. سطح کیفی بازیکنان ما خوب است اما از نظر بدنی و کار گروهی مشکل داریم که تمام تلاش خود را می کنیم تا با مرور زمان حداکثر از 3 هفته دیگر این مشکلات را برطرف کنیم. هواداران پرسپولیس مطمئن باشند که در نیم فصل دوم این تیم نتایج خیلی بهتری نسبت به نیم فصل اول خواهد گرفت.

وی در خصوص حضور کریم باقری در کار فنی پرسپولیس اظهار داشت: قرار است کریم به عنوان مدیر فنی به جمع ما اضافه شود. من در این خصوص با خود او صحبت کرده ام و او به من گفت که پست و مقام در باشگاه پرسپولیس برایش اهمیتی ندارد و فقط می خواهد به پرسپولیس کمک کند. قرار است تا 48 ساعت آینده وی برای پذیرش این سمت پاسخ نهایی را به ما بدهد اما با صحبت هایی که با او انجام داده ام فکر می کنم که مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد.

گل محمدی در خصوص صحبت هایی که در مورد جدایی کریم انصاریفرد از این تیم و پیوستن او به یک تیم اروپایی مطرح می شود، گفت: طبق آخرین صحبتی که با او انجام داده ام قرار شد تا انصاریفرد تا آخر فصل در پرسپولیس بماند و پس از آن هر تصمیمی که خواست بگیرد. در مجموع باید بگویم من به هیچ وجه موافق و راضی به جدایی این بازیکن نیستم.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که آیا بالاخره حسین عبدی به کادر فنی این تیم اضافه می شود، گفت: من در حال حاضر خبری از عبدی ندارم ضمن اینکه مشکل خاصی نیز در خصوص کادر فنی تیم نداریم.

گل محمدی در خصوص اظهار نظر اخیر جواد کاظمیان و ابراز ناراحتی او از سرمربی پرسپولیس به دلیل نحوه کنار گذاشته شدنش از این تیم، گفت: به هر حال او نظر خود را بیان کرده و من در شرایط فعلی نمی خواهم پاسخگوی این بازیکن باشم.