خدا از مسئول و رئیس جمهوری که ولایت ندارد راضی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با یوم الله نهم دی ماه "همایش بصیرت و ولایتمداری" صبح شنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین، حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران، محسن منصوری فرماندار شهرستان ورامین، حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، سید احمد حسینی رئیس شورای اسلامی شهرستان ورامین، عبادالله میرزایی مطلق رئیس دادگستری شهرستان ورامین، مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان و جمع کثیری از دانشجویان و مردم شهیدپرور ورامین در سالن همایشهای دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا برگزار شد.

خداوند متعال سنتهای واحدی دارد

حجت الاسلام کاظم صدیقی در این همایش طی سخنانی با اشاره به سنتهای الهی گفت: خداوند متعال سنتهای واحدی دارد و با قوانین واحد دنیا را اداره می کند، بزرگترین کهکشانهای عالم دور قطب واحدی می چرخند و مردم هم قطب واحد دارند؛ قطب مردم حضرت ولی الله الاعظم حجت ابن الحسن ارواحنا فداه است و امروز که در عصر غیبت بوده وجود رهبری عزیز به عنوان کسی که در غیبت و به نیابت از امام عصر(عج) پرچم مدیریت امت را بر عهده دارد، قطب محسوب می شود.

وی افزود: اطاعت از رهبری اطاعت از شخص امام زمان(عج) و مخالفت با ایشان مخالفت با امام عصر(عج) است، حالا این مخالفت از هر ناحیه ای می خواهد باشد، منهای ولایت، وحدت، عزت، قدرت و دنیا و آخرت نداریم؛ خداوند از رئیس جمهوری که ولایت ندارد راضی نمی شود، خدا از مسئولی که ولایت ندارد راضی نمی شود، نه فقط از مسئولیتش راضی نباشد که از تمام کارها و عباداتش راضی نمی شود و از نماز شبش هم ناراضی است.

حضرت آیت الله خامنه ای استحقاق بی بدیل در مقام رهبری دارند

امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: امروز بحمدالله رهبری داریم که به تمام مسائل تسلط دارند، حقیقت، بصیرت، شجاعت، حکمت، آرامش، متانت و سعه صدر در وجود رهبری هست و در حال حاضر حضرت آیت الله خامنه ای استحقاق بی بدیل در مقام رهبری دارند و دوست و دشمن نیز بر این امر اذعان دارند و خودشان اعتراف دارند که هرچه نقشه می کشیم این آقا با یک سخنرانی آنها را نقش بر آب می کند.

وی ادامه داد: یکی از مسئولان روسی چند وقت پیش گفته بود، تمام عوامل فروپاشی شوروی برای اضمحلال جمهوری اسلامی نیز فراهم آورده بودند، اما آن چیز که مانع نابودی انقلاب اسلامی شد، وجود رهبری بود که در جانهای مردم نفوذ دارد، اگر شوروی نیز چنین رهبری داشت، اقتدارش از بین نمی رفت.

حجت الاسلام صدیقی گفت: لیاقت، کفایت و مدیریت لازم برای هدایت جامعه اسلامی به دلیل آن است که خود را برده خداوند می داند، قدرت خود برای هدایت جامعه اسلامی را از خدا می داند و این عامل حکومت اسلامی را از سایر حکومتها متمایز می کند.