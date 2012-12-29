سوریه به پایگاه القاعده تبدیل شده است/ اسد کناره گیری نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی با اخضر الابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه تاکید کرد شبکه القاعده، سوریه را به عنوان مرکزی برای تحقق اهدافش برگزیده است.

وزیر امور خارجه روسیه همچنین با هشدار درباره پیامدهای ادامه بحران سوریه اعلام کرد درگیری در سوریه، بعد طایفه ای گرفته است.



وی خاطر نشان کرد باید از ماموریت ابراهیمی برای توقف خشونت حمایت کرد و توافقنامه ژنو برای حل بحران سوریه هم به عنوان اساس در نظر گرفته شود.







وزیر امور خارجه روسیه همچنین اظهار داشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرده است که تمایلی به کناره گیری ندارد. وزیر امور خارجه روسیه گفت مخالفان سوری، باید فکر رفتن اسد را از سر بیرون کنند.



وزیر امور خارجه روسیه همچنین اظهار داشت ما نظام سوریه را به هیچ سلاح تهاجمی مجهز نمی کنیم.



لاوروف در واکنش به اتهامات محور ضد سوری گفت ما از هیچ یک از طرفهای درگیر در سوریه حمایت نمی کنیم. وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد برخی کشورهای منطقه، مخالفان سوری را به سلاح مجهز می کنند. لاوروف با بیان اینکه، حل سیاسی، بحران سوریه همچنان ممکن است، اعلام کرد ائتلاف مخالفان سوری، سرنگون نظام را هدف قرار داده است.وزیر امور خارجه روسیه همچنین اظهار داشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرده است که تمایلی به کناره گیری ندارد.

الابراهیمی هم اظهار داشت به تماسها با مخالفان مسلح سوری برای دستیابی به راه حلی برای بحران ادامه می دهم.



نماینده سازمان ملل متحد همچنین گفت روسیه می تواند نقشی در حل بحران سوریه ایفا کند.



وی با بیان اینکه، خواهان دخالت خارجی در سوریه نیستم و طرح من خواهان دخالت نظامی خارجی نیست، خاطر نشان کرد : هدف اساسی ما توقف خونریزی در سوریه است.



الابراهیمی با بیان اینکه خروج ناظران بین المللی از سوریه به نفع ملت سوریه نبود، اظهار داشت تلاشهای گسترده ای برای توقف خونریزی در سوریه انجام می دهیم.



نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه بار دیگر گفت باید به راه حل سیاسی برای بحران سوریه دست یافت.