تشخیص زودهنگام آلزایمر با یک نرم افزار جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، این نرم افزار که PredictADنام دارد، داده های بیمار را با اطلاعات موجود در پایگاه داده های بزرگ مقایسه کرده سپس وضعیت فرد را با اندکس و گرافیک، تصویرسازی می کند.

سیستم پشتیبان و روش های تصویرسازی این نرم افزار توسط مرکز تحقیقات فنی VTTدر فنلاند و دانشگاه کالج امپریال لندن طراحی شده است.

این محققان از داده های وارد شده به پایگاه داده مرکز تصویربرداری بیماری آلزایمر در آمریکا که نشانه های 288 بیمار مبتلا به مشکلات حافظه را ثبت کرده است، استفاده کردند.

به طور متوسط 21 ماه پس از بررسی های اولیه، حدود نیمی از این افراد مورد مطالعه به آلزایمر مبتلا شدند.

پژوهشگران نتیجه گرفتند می توان با این نرم افزار، آلزایمر را در نیمی از بیماران، یک سال زودتر تشخیص داد.

به گفته آنها دقت این پیش بینی با تشخیص های بالینی برابری می کند.

با تشخیص زودهنگام آلزایمر می توان با دارودرمانی بیماری را کند کرد یا به تاخیر انداخت.

در سال 2010 حدود 35.6 میلیون نفر در سراسر جهان به آزایمر مبتلا بودند و گفته می شود تا سال 2030 این تعداد به 65.7 میلیون نفر برسد.

نتایج این تحقیقات درنشریه Alzheimer`s Diseaseمنتشر شده است.