رضا آیتاللهزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت مالکیت این باشگاه ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از رفتن هدایتی، در این مدت مذاکرات بسیار خوبی را با مسئولان شرکت ایثارگران داشتیم و قرار است آنها به عنوان اسپانسر جدید، امتیاز باشگاه گهر دورود را خریداری کنند.
وی با اشاره به اینکه درصورت توافق نهایی این شرکت کل هزینههای تیم را پرداخت میکند، اظهار داشت: مذاکراتمان با شرکت ایثارگران پیشرفت 90 درصدی داشته و قرار است روز دوشنبه نشست نهایی در مورد واگذاری امتیاز باشگاه گهر دورود به این شرکت برگزار شود.
مدیرعامل باشگاه گهر دورود همچنین خاطرنشان کرد: آن زمانیکه نیاز به منابع مالی داشتیم، کمکی به ما نشد، به همین دلیل نمیتوانیم بازیکن دیگری را جذب کنیم. البته در این شرایط هم نیکبخت واحدی را از دست داریم ولی همچنان به آینده تیم امیدواریم.
وی در خصوص دیدار تیم گهر دورود با راهآهن در هفته نوزدهم لیگ برتر تاکید کرد: این نخستین بازی گهر در دورود و اولین بازی است که یک تیم لرستانی در لیگ انجام میدهد، به همین دلیل در این مدت کادر فنی و بازیکنان تلاش مضاعفی انجام دادهاند تا این بازی را با پیروزی به پایان برسانند.
آیتاللهزاده اضافه کرد: خوشبختانه همه شرایط مهیاست تا تیم نخستین پیروزیاش با هدایت مایلیکهن را بدست آورد. با توجه به نتیجه بسیار خوب تیم در بازی گذشته در انزلی، بازیکنان انگیزه بالایی دارند تا با شکست دادن راهآهن، خوشحالی مضاعفی را به مردم استان لرستان و شهر دورود هدیه کنند.
وی همچنین افزود: مردم و تماشاگران دورود در بازی با استقلال سنگ تمام گذاشتند و عنوان بهترین تماشاگر ایران را به خود اختصاص دادند. در این شرایط تیم گهر دورود باید زحمات آنها را با پیروزی در زمین مسابقه پاسخ دهد.
مدیرعامل باشگاه گهر دورود در پایان در خصوص برنامههای ویژه مسئولان این باشگاه پیش از دیدار گهر با راهآهن هم گفت: برنامههای خاصی داریم که نمیخواهیم آنها را رسانهای کنیم. در این بین تلاش میکنیم با وساطت تماشاگران و مسئولان، مایلیکهن و دایی را آشتی دهیم.
دیدار تیمهای فوتبال گهر دورود و راهآهن در هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 15 فردا یکشنبه در ورزشگاه تختی شهر دورود برگزار میشود.
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