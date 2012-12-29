به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قوچانی پیش از ظهر شنبه در همایش میثاق با ولایت و گرامی داشت حماسه تاریخی 9دی در مسجد جامع میامی ضمن تاکید بر اینکه ابتدا باید بیاندیشیم که چه چیزی باعث به وجودآمدن این حماسه تاریخی شد، اظهار داشت: این جریان به دنیا نشان داد که مردم ما مردمی با بصیرت و آگاه هستند.

وی افزود: درابتدا خیلی ها فکر می کردند که وقایع بعد از انتخابات اختلاف دو کاندید است و هر چه زمان می گذشت اثبات می شد که این اتفاقات از مدت های پیش برای از بین بردن این نظام برنامه ریزی شده است.

قوچانی بیان داشت: حضور بی سابقه مردم درانتخابات که بیش از 85 درصد بود می توانست تمام معادلات دشمن را برهم بزند ولی پیام هایی که ازداخل ایران رفت این توفیق را از کشور گرفت.

فرمانده اسبق سپاه ناحیه شاهرود ضمن تاکید بر اینکه سیستم انتخاباتی ما در دنیا بی نظیر است گفت: این سیستم به گونه ای طراحی شده است که به هیچ صورت احتمال تقلب درآن نیست ولی می بینید که درفتنه 88 قبل از شمارش آراء برگه های نوشته شده آماده ای در دست برخی ها بود که روی آنها نوشته شده بود تقلب شده است.

قوچانی با بیان اینکه تقلب رمز اصلی آنها بود و با این کلمه چه بی حرمتی هایی که در کشورانجام ندادند، گفت: بارها رسانه ها و دشمنان قسم خورده این انقلاب و نظام صراحتا اعلام کردند که ما ازفتنه گران حمایت می کنیم.

این کارشناس مسائل سیاسی به وقایع عاشورا سال 88 اشاره کرد و اظهار داشت: جسارت آنها به جایی رسیده بود که درروزعاشورا کف و سوت می زدند.

قوچانی با بیان اینکه 9 دی معجزه انقلاب اسلامی بود بیان داشت: در آن روز مردم کار فتنه را تمام کردند و نشان دادند که دست از ولی فقیه خود نخواهند کشید.

وی گفت: بصیرت این نیست که مدرک بالا یا پُست خوبی داشته باشیم، بلکه بصیرت این است که به دل خودمان رجوع کنیم و ببینیم چه قدر پای بند انقلاب و اسلام هستیم.

قوچانی یادآورشد: ما در این انقلاب شکوهمند اسلامی بزرگانی از مرجع تقلید گرفته تا رئیس جمهور داشته ایم که بصیرت نداشتند و فریب دشمن را خورده اند و بی تفاوتی را برگزیده اند.

این فرمانده دوران جنگ تحمیلی افزود: خیلی از این خواص نیز دردوران فتنه مردود شدند یا نمره قابل قبولی کسب نکردند.

قوچانی با اشاره به موضوع بازداشت مهدی هاشمی گفت: اگر محاکمه مهدی هاشمی صورت گیرد خیلی از واقعیت های پشت پرده فتنه 88 افشا خواهد شد.

این کارشناس مسائل سیاسی بیان داشت: دشمن سه محوراختلاف بین مسئولان، فشاراقتصادی و قیام مردم برعلیه دولت را سرلوحه کار خود قرار داده اند و برای ازبین بردن این انقلاب اولویت بندی کرده است.

قوچانی گفت: اگر ملت ایران غفلت کند دچار خسارت شده و باید مردم ما همانند گذشته هوشیار باشند و با بصیرت و آگاهی راه خود را انتخاب کنند.

فرمانده سابق سپاه ناحیه قدس تهران بزرگ به رابطه بین ایران و آمریکا اشاره کرده و گفت: همان طور که امام خمینی(ره) بارها فرمودند رابطه ایران و آمریکا مانند رابطه گرگ و میش است.

قوچانی در ادامه به بیداری اسلامی درمنطقه اشاره کرد و اظهار داشت: امروز بیداری اسلامی درمنطقه به خوبی دیده می شود و باید آماده باشیم تا نابودی اسرائیل را مشاهده کنیم.

وی در خاتمه ضمن سفارش به جوانان جهت حفظ بصیرت و افزایش آگاهی خود، گفت: حفظ نظام جمهوری اسلامی از اهم واجبات است.