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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۸

کارخانه ای:

چهار واحد بزرگ صنعتی در همدان راه اندازی می شود

چهار واحد بزرگ صنعتی در همدان راه اندازی می شود

همدان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: چهار واحد بزرگ صنعتی در همدان شامل تولید اتانول، تولید سیمان نسوز، تولید نشاسته با خلوص دارویی و تولید واحد دارویی تتراسیکلین با سرمایه گذاری شرکت شستا راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کارخانه ای ازموافقت سازمان تأمین اجتماعی کشورو شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) برای راه اندازی وتاسیس چهار واحد بزرگ صنعتی در همدان شامل پروژه های تولید اتانول، تولید سیمان نسوز، تولید نشاسته با خلوص دارویی و تولید واحد دارویی تتراسیکلین خبرداد.

کارخانه ای گفت: در نشست کاری با رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور بزرگترین مشکل اساسی همدان توسعه نیافتگی صنعتی و بیکاری جوانان عنوان و سرمایه گذاری شرکت شستا به عنوان بزرگترین و مؤثرترین شرکت سرمایه گذاری صنعتی در سطح کشور درهمدان درخواست شد.

نماینده مردم همدان درمجلس شورای اسلامی گفت: سهم کمتر از یک درصدی استان همدان از ارزش افزوده صنعت کل کشور علیرغم سهم چند درصدی استان همدان از جمعیت کل کشور لزوم توجه به توسعه صنعتی استان را بیش از پیش نمایان می سازد.

کارخانه ای اضافه کرد: در این نشست با ارائه لیست پروژه های صنعتی وقابل سرمایه گذاری که اجرای آنها در همدان مورد مطالعه قرار گرفته از رئیس سازمان تأمین اجتماعی درخواست شد تا از طریق شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی، سرمایه گذاری های مناسبی درهمدان صورت گیرد.

وی گفت: از میان لیست ارائه شده با راه اندازی چهار واحد بزرگ صنعتی در همدان شامل تولید اتانول، تولید سیمان نسوز، تولید نشاسته با خلوص دارویی و تولید واحد دارویی تتراسیکلین موافقت شده است.

وی گفت: در اکثر استانها شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی(شستا ) نسبت به تأسیس واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی اقدام کرده است و این حق مردم همدان است که در این سرمایه گذاری شریک باشند.

کارخانه ای گفت: بر اساس دستور رئیس سازمان تأمین اجتماعی معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مکلف شد با هماهنگی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی(شستا) نسبت به تأسیس این واحدهای تولیدی در همدان اقدام کند.

کد مطلب 1778539

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