دستگیری 14 سارق با کشف 54 فقره سرقت در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین دارایی در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو در قزوین، ماموران انتظامی استان قزوین، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با انجام تحقیقات فنی، ماموران انتظامی شهرستان البرز، یک سارق سابق‌دار را شناسایی و دستگیر کرده که متهم در بازجویی پلیس به ارتکاب 11 فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن معترف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: با تلاش ماموران کلانتری 12 قزوین نیز دو سارق داخل خودرو دستگیر و 10 فقره از این نوع سرقت کشف شد.

دارایی تصریح کرد: همچنین، این ماموران با دستگیری یک سارق کیف ‌قاپ موفق به کشف 9 مورد از این نوع در قزوین شدند.

این مسئول اظهارداشت: این ماموران همچنین با دستگیری دو سارق موفق شدند دو مورد سرقت احشام را در این شهرستان کشف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین کشف دو مورد سرقت سیم و کابل با دستگیری یک سارق توسط ماموران انتظامی شهرستان تاکستان را از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته دانست.

دارایی گفت: همچنین، ماموران کلانتری 14 قزوین روز گذشته با دستگیری یک سارق هشت مورد سرقت انباری در این شهرستان را کشف کردند.

وی بیان کرد: ماموران انتظامی شهرستان آبیک نیز با دستگیری یک سارق موفق به کشف سه مورد سرقت خودرو در این شهرستان شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین، از دستگیری یک سارق سیم برق توسط ماموران انتظامی شهرستان البرز خبر داد و افزود: متهم تاکنون به دو فقره سرقت سیم برق در این شهرستان اعتراف کرده است.

دارایی در پایان افزود: دستگیری دو سارق هنگام سرقت سیم برق توسط ماموران پاسگاه رجایی دشت قزوین از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته است.

دستگیری 17 خرده ‌فروش مواد مخدر در قزوین

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین، از دستگیری 17 خرده‌فروش و نگهدارنده مواد مخدر در این استان خبر داد.

ولی وندایی در این باره اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان بوئین‌ زهرا روز گذشته با اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر پنج منزل مسکونی را در چهار نقطه آلوده مورد بازرسی قرار دادند که در این اقدام یک نفر توزیع‌ کننده و پنج نگهدارنده مواد مخدر دستگیر و 24 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی افزود: ماموران این شهرستان در اقدام دیگری، در بازرسی از یک واحد صنفی کفاشی 13 گرم ماده مخدر گراس کشف و سه نگهدارنده مواد مخدر را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین بیان کرد: همچنین، ماموران انتظامی شهرستان قزوین هنگام گشت‌ زنی، چهار نگهدارنده مواد مخدر را که سه نفر از آنان در دو دستگاه خودرو در حال استعمال مواد مخدر بودند، دستگیر که در این اقدام پنج گرم مواد مخدر و یک دستگاه ترازوی دیجیتال از متهمان کشف و ضبط شد.

وندایی یادآورشد: ماموران انتظامی شهرستان البرز نیز در پاکسازی باغات حومه شهر قزوین و نقاط آلوده چهار معتاد و نگهدارنده مواد مخدر را دستگیر کردند.

