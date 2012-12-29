به گزارش خبرنگار مهر، در ساعات اولیه بامداد امروز، برق در منطقه اسلام شهرستان صدوق در استان یزد قطع شد و این قطعی ناگهانی سبب خشک شدن محصول خیار تمام گلخانه های این منطقه به علت سرمای شدید شد.

قطعی برق که ساعت پنج صبح در این منطقه رخ داد، امکان تامین حرارت مورد نیاز برای محصولات گلخانه های این منطقه که عمدتا خیار است را از بین برد و در نتیجه همه محصول که ظرف امروز و فردا باید برای صادرات آماده می شد، در اثر سرمای شدید خشک شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صدوق در این زمینه اظهار داشت: قطعی برق امروز به بیش از 30 گلخانه در اسلام آباد صدوق خسارت وارد کرده است.

محمدحسین قیصری عنوان کرد: محصول خسارت دیده در این حادثه خیار سبز بوده که آماده صادرات به بعضی از کشورها نظیر روسیه، اوکراین و ... بوده است.

وی میزان خسارت وارد شده را چندین میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ذکر دقیق مبلغ خسارت وارد شده باید پس از بررسی دقیق و نظر کارشناسان صورت گیرد.

هم اکنون جمعی از گلخانه داران خسارت دیده خواستار بررسی علت قطعی برق و پیگیری مسئولان در این زمینه هستند.

رئیس اداره برق شهرستان صدوق نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: علت قطع برق این منطقه در دست بررسی است.

ماندگاری تاکید کرد: در اسرع وقت به گلخانه داران خسارت دیده پاسخ خواهیم داد.

240هکتار سطح زیر کشت گلخانه ای در شهرستان صدوق موجود است که متوسط برداشت محصول از اراضی گلخانه ای این شهرستان 250 تن در هکتار و در مجموع 60 هزار تن در سال است.

بیشترین محصولات تولید شده در بخش محصولات گلخانه ای شهرستان صدوق، خیار سبز است که 80 درصد کشت را به خود اختصاص داده و بعد از آن گوجه فرنگی و سایر محصولات در رتبه های بعدی هستند.