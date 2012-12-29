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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

زارع به مهر خبر داد:

افزایش آلودگی هوا طی روزهای آینده در قم

افزایش آلودگی هوا طی روزهای آینده در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان قم از افزایش آلودگی هوا در قم در روزهای آینده خبر داد.

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: هوا امروز ابری و نیمه ابری بدون بارش باران همراه با غبار صبحگاهی است.

وی گفت: دمای هوا در روزهای اخیر کاهش یافته و حداکثر 9 درجه و حداقل منهای سه و منهای چهار درجه خواهد شد.
 
مدیر کل هواشناسی استان قم بیان کرد: سرعت وزش باد در روزهای اخیر بین 2 تا هفت متر بر ثانیه بوده و سمت وزش باد نیز متغیر است.
 
وی گفت: در قم در روزهای اخیر به دلیل سرمای هوا و عدم بارش باران هوا آلوده می شود.
 
زارع بیان کرد: در شهرهای پرجمعیت با توجه به سرمای هوا میزان آلودگی در قم افزایش می یابد و به دلیل افزایش آلاینده ها و از آنجایی که این آلاینده ها ماندگاری دارند میزان آنها افزایش می یابد.
کد مطلب 1778551

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