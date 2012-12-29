افزایش آلودگی هوا طی روزهای آینده در قم

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: هوا امروز ابری و نیمه ابری بدون بارش باران همراه با غبار صبحگاهی است.

وی گفت: دمای هوا در روزهای اخیر کاهش یافته و حداکثر 9 درجه و حداقل منهای سه و منهای چهار درجه خواهد شد.



مدیر کل هواشناسی استان قم بیان کرد: سرعت وزش باد در روزهای اخیر بین 2 تا هفت متر بر ثانیه بوده و سمت وزش باد نیز متغیر است.



وی گفت: در قم در روزهای اخیر به دلیل سرمای هوا و عدم بارش باران هوا آلوده می شود.



زارع بیان کرد: در شهرهای پرجمعیت با توجه به سرمای هوا میزان آلودگی در قم افزایش می یابد و به دلیل افزایش آلاینده ها و از آنجایی که این آلاینده ها ماندگاری دارند میزان آنها افزایش می یابد.