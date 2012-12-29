محرمعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوق افزود: مبلغ نذورات جمع‏آوری شده در دهه محرم سال 1391 ستاد بازسازی عتبات عالیات محمدشهر و مشکین‏شهر از مساجد و پایگاه‏های بسیج محل‏های مختلف این دو شهر جمع‏آوری شده است.

مساجد محل‏های مختلف شهر مشکین دشت کرج و مساجد محمدشهر مرکزی، علی‏آبادگونه، فرخ آباد،همایون ویلا، شهرک شهیدچمران از جمله نقاطی بودند که به گفته این مسئول مبلغ مذکور در آنها جمع‏آوری شده است.

ابراهیمی در ادامه گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر مردم شهرهای محمدشهر و مشکین‏دشت حمایت‌های بسیار خوبی از فعالیت‌های این ستاد داشته‌اند و امیدواریم همین روند را نیز در آینده شاهد باشیم.

وی در پایان بیان داشت: در همین جا از تمام عزیزانی که با این ستاد همکاری داشته و همچنین از ارادتمندانی که با کمک های نقدی و غیرنقدی خود خدمت گزاران به اهل بیت(ع) را در امر بازسازی عتبات عالیات یاری کرده اند تقدیر و تشکر می نماییم.