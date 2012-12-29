محرمعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوق افزود: مبلغ نذورات جمعآوری شده در دهه محرم سال 1391 ستاد بازسازی عتبات عالیات محمدشهر و مشکینشهر از مساجد و پایگاههای بسیج محلهای مختلف این دو شهر جمعآوری شده است.
مساجد محلهای مختلف شهر مشکین دشت کرج و مساجد محمدشهر مرکزی، علیآبادگونه، فرخ آباد،همایون ویلا، شهرک شهیدچمران از جمله نقاطی بودند که به گفته این مسئول مبلغ مذکور در آنها جمعآوری شده است.
ابراهیمی در ادامه گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر مردم شهرهای محمدشهر و مشکیندشت حمایتهای بسیار خوبی از فعالیتهای این ستاد داشتهاند و امیدواریم همین روند را نیز در آینده شاهد باشیم.
وی در پایان بیان داشت: در همین جا از تمام عزیزانی که با این ستاد همکاری داشته و همچنین از ارادتمندانی که با کمک های نقدی و غیرنقدی خود خدمت گزاران به اهل بیت(ع) را در امر بازسازی عتبات عالیات یاری کرده اند تقدیر و تشکر می نماییم.
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