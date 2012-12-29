سمپاشی درختان فیروزکوه برای اولین بار انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای اولین بار در شهرستان فیروزکوه واحد فضای سبز شهرداری اقدام به سمپاشی تنه درختان سطح شهر فضای سبز شهری با محلول "بردو" کرد.

سم زمستانی معروف به نام محلی "سم آبی"

وی بیان کرد: اولین سمپاشی باغات معمولاً با سمپاشی "بردو دو قلو" که معروف به سم زمستانی و در بعضی مواقع با نام محلی سم آبی معروف استکه کاربرد ترکیب "بردو" طیف وسیعتری از سایر سموم مسی در کنترل بیمارهای قارچی و باکتریایی گیاهان باغی، زراعی، گرمسیری، سردسیری و زینتی دارد و تا حدودی دور کننده حشرات است و سمیت، ترکیب بردو جزء سالمترین سموم است.

این مدیر شهری ادامه داد: این سم برای زنبور عسل بی خطر بوده و تا حدودی نیز دافع حشرات است، ولی برای ماهی مضر بوده و باید با نظر متخصصین گیاه پزشک مصرف شود.

وی عنوان داشت: ترکیب بردو دوره کارنس ندارد، ولی اگر نزدیک به زمان برداشت استفاده شود، رسوب آبی رنگ روی محصول می ماند که باید با آب شسته شود.

بهترین زمان مصرف این محلول قبل از ظهور آلودگی و تکرار سمپاشی

حیدری اضافه کرد: نحوه مصرف این محصول بدین شکل است که ابتدا در یک ظرف لعابی یا پلاستیکی دو کیلو کات کبود را که بهتر است به حالت گرد باشد و در 10 تا 20 لیتر آب داغ حل می ‌کنیم و در ته یک ظرف دیگر که بیش از یکصد لیتر گنجایش دارد، دو کیلو آهک زنده، خالص ریخته کمی آب روی آن می ‌ریزیم تا بشکوفد سپس 50 تا 60 لیتر آب اضافه می ‌کنیم و بعد محلول کات کبود را در این دوغاب وارد کرده با چوبی به شدت به هم می‌ زنیم و آنقدر آب اضافه می‌ کنیم تا مجموعاً به 100 لیتر برسد.

وی اظهار داشت: محلول بردو را باید همان روزی که تهیه کردیم مصرف کنیم و بهترین زمان مصرف این محلول قبل از ظهور آلودگی و تکرار سمپاشی به فاصله هفت تا 10 روز از همدیگر است که در استفاده از این محلول بایستی توجه داشت که همیشه پوشش کاملی از این سم روی درخت موجود باشد.