هیات داوران بخش تصویرسازی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر؛ بهزاد غریبپور، فاطمه رادپور و سیدحسامالدین طباطبایی هنرمندانی هستند که انتخاب و داوری آثار بخش تصویرسازی این دوره از جشنواره تجسمی فجر را بر عهده دارند.
رشته تصویرسازی پنجمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر با موضوع داستانهای انقلاب اسلامی برگزار میشود و هر تصویرگر حداکثر پنج اثر میتواند به این جشنواره ارائه کند. شرکتکنندگان این بخش نیز باید طبق قوانین اعلام شده در فرم ثبت نام سایت، تصاویر آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
هنرمندان برای شرکت در پنجمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر میتوانند آثار خود را تا 15دی ماه سال جاری از طریق سایت جشنواره به نشانی www.ivafestival.ir ارسال کنند.
پنجمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در رشتههای نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، سفال و سرامیک، تصویرسازی، مجسمهسازی، پوستر، عکاسی و کاریکاتور و بخش مقالات علمی از 14 بهمن تا 12 اسفندماه سال جاری؛ به دبیرکلی سیدعباس میرهاشمی از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر در تهران و استانها برگزار خواهد شد.
هیات داوران بخش تصویرسازی پنجمین جشنواره بینالمللی تجسمی فجر، با نزدیک شدن به روزهای پایانی مهلت ارسال آثار این دوره از جشنواره، معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر؛ بهزاد غریبپور، فاطمه رادپور و سیدحسامالدین طباطبایی هنرمندانی هستند که انتخاب و داوری آثار بخش تصویرسازی این دوره از جشنواره تجسمی فجر را بر عهده دارند.
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