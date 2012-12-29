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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۹

برای اولین بار/

تجمع بزرگ عاشورایان در شیراز برگزار می شود

تجمع بزرگ عاشورایان در شیراز برگزار می شود

شیراز – خبرگزاری مهر: برای اولین بار تجمع بزرگ عاشوراییان در اربعین حسینی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ظهر شنبه در نشست خبری تجمع عزاداران حسینی، گفت: از جمله دغدغه های برنامه ریزان عزاداران حسینی در شیراز عدم برگزاری یک تجمع فراگیر در این شهر است.

احمد رضا نداف تصریح کرد: در این راستا با برنامه ریزی های صورت گرفته قرار شد تمامی هیئت های عزاداری شیراز در اربعین حسینی یک عزادارای مشترک را انجام دهند.

وی یادآور شد: در هیچ کجای کشور در اربعین حسینی عزاداری های مشترک و بزرگ انجام نمی شود که به همین دلیل زمان برگزاری این تجمع بزرگ عاشوراییان، اربعین حسینی مشخص شد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افزود: این برنامه در ساعت 9:30 صبح روز اربعین انجام می شود.

چهار مداح عزاداری مشترک را هدایت می کنند

در ادامه این نشست سخنگوی شورای مذهبی فارس، گفت: در این روز هیئت های عزاداری می توانند سیستم های صوتی خود را تا پشت درب های حرم مطهر به همراه داشته باشند و در زمان وارد شدن به حرم باید همگی به صورت واحد و مشترک با دیگر حاضرین عزاداری کنند.

حسن قاض پور تاکید کرد: چهار مداح برای این تجمع بزرگ مشخص شده و با 600 هیئت عزاداری حاضر در سطح شهر شیراز نیز هماهنگی لازم انجام شده است.

وی یادآور شد: از لحاظ هیئت های عزاداری امام حسین(ع) شیراز دارای رتبه اول کشور است اما در بحث عزاداری های مشترک و بزرگ تاکنون اقدامی صورت نگرفته بود که به همین دلیل برنامه ریزی های مختلفی از سوی مسئولین استان فارس در این راستا انجام شد.

کد مطلب 1778563

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