شرکت 15 زن ومرد آبادانی در نخستین دوره مسابقات تیراندازی با کمان

عارف دورقی در گفتکو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقات برای نخستین بار به همت هیئت تیراندازی با کمان شهرستان آبادان و با استقبال خوب مردم و علاقه مندان به این رشته ورزشی برگزار شد.

وی افزود: در پایان این مسابقه در 30 متر زنان به ترتیب فاطمه حسینی، محبوبه نیک نژاد و منا قلعه گلاب اول تا سوم شدند.در 30 متر مردان حامد فخری، علیرضا ولد سلطان و غلامرضا بلوطی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.



دورقی عنوان کرد: رده سنی زیر 10 سال نیز امین نقش بهار، علی خزلی و مهدی زندی حائز رتبه اول تا سوم شدند و در 18 متر نیز سید‌حمید هاشمیان، مریم مهرافزا و افشین سامری به عنوانهای اول تا سوم دست یافتند.



سرپرست هیئت تیراندازی با کمان آبادان عنوان کرد: مسابقات تیراندازی با کمان در 12 مرحله برگزار شد که در هر مرحله هر یک از ورزشکار سه تیر را به سمت هدف پرتاب می کردند و در نهایت، تیراندازانی که بیشترین امتیازات را کسب کرده بودند عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.