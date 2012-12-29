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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

دورقی خبرداد:

شرکت 15 زن ومرد آبادانی در نخستین دوره مسابقات تیراندازی با کمان

شرکت 15 زن ومرد آبادانی در نخستین دوره مسابقات تیراندازی با کمان

آبادان – خبرگزاری مهر: سرپرست هیئت تیراندازی با کمان آبادان گفت: 15 زن و مرد آبادانی در نخستین دوره مسابقات تیراندازی با کمان این شهر که در محل زمین چمن شهرداری برگزار شد، شرکت کردند.

عارف دورقی در گفتکو با خبرنگار مهر  اظهار کرد: این مسابقات برای نخستین بار به همت هیئت تیراندازی با کمان شهرستان آبادان و با استقبال خوب مردم و علاقه مندان به این رشته ورزشی برگزار شد.

وی افزود: در پایان این مسابقه در 30 متر زنان به ترتیب فاطمه حسینی، محبوبه نیک نژاد و منا قلعه گلاب اول تا سوم شدند.در 30 متر مردان حامد فخری، علیرضا ولد سلطان و غلامرضا بلوطی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

دورقی عنوان کرد: رده سنی زیر 10 سال نیز امین نقش بهار، علی خزلی و مهدی زندی حائز رتبه اول تا سوم شدند و در 18 متر نیز سید‌حمید هاشمیان، مریم مهرافزا و افشین سامری به عنوانهای اول تا سوم دست یافتند.

سرپرست هیئت تیراندازی با کمان آبادان عنوان کرد: مسابقات تیراندازی با کمان در 12 مرحله برگزار شد که در هر مرحله هر یک از ورزشکار سه تیر را به سمت هدف پرتاب می کردند و در نهایت،  تیراندازانی که بیشترین امتیازات را کسب کرده بودند عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
کد مطلب 1778564

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