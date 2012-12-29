یزد - خبرگزاری مهر: به مناسبت نکوداشت حماسه تاریخی نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و 12 دی ماه، سالروز سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان یزد، فیلم های جشنواره عمار در ویژه برنامه "از موج تا اوج" در یزد به نمایش در می آید.