به گزارش خبرنگار مهر، در ویژه برنامه "از موج تا اوج" فیلم های منتخب سومین جشنواره مردمی فیلم عمار به صورت رایگان برای عموم اکران خواهد شد.
همچنین نمایشگاهی از عکسهای سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان یزد برگزار می شود.
برپایی نمایشگاه عکس و پوستر حماسه 9 دی در یزد نیز از دیگر برنامه های این مراسم است.
این برنامه با مشارکت حوزه هنری استان یزد، سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری یزد و کانون بسیج هنرمندان ناحیه یزد از یکشنبه تا سه شنبه، 10 تا 12 دی ماه از ساعت 18 تا 20 در فرهنگسرای شهرداری واقع در بلوار شهید صدوقی برگزار خواهد شد.
مراسم افتتاحیه این برنامه یکشنبه 10 دی ماه ساعت 18 در فرهنگسرای شهرداری برگزار می شود.
امروز نیز نمایشگاه عکس و پوستر 9 دی در مسجد ملا اسماعیل یزد به مناسبت نهم دی ماه دایر شد.
در این نمایشگاه 20 قطعه عکس و پوستر در زمینه حماسه ماندگار 9 دی به تماشا گذاشته شده است.
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