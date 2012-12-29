به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی ظهر شنبه در آیین بزرگداشت سالروز حماسه 9 دی، که در سالن تئاتر شهر فرهنگسرای کومش سمنان برگزار شد، ضمن بیان اینکه فتنه 88 بازی حساب شده ای بود که با ورود مسافران قابل توجه ای از انگلستان به ایران برنامه ریزی شده بود، گفت: این مسافران با کار اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شده و به اهدافشان اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: حماسه نهم دی شکست دهنده توطئه های دشمن و پیروزی بخش آرمان های نظام اسلامی بود.

مردم در نهم دی نشان دادند اجازه کجروی به خواص را نمی دهند

وی سران فتنه 88 را مردودان آزمون ولایتمداری، دموکراسی و همراهی با مردم دانست و عنوان کرد: مردم در حماسه نهم دی نشان دادند با معیارهایی انقلابی خود اجازه کجروی را به خواص نمی دهند.

وزیر سابق امور خارجه اضافه کرد: ملت ایران با حضور 85 درصدی در انتخابات ریاست جمهوری دهم رکورد بزرگی به ثبت رسانده بودند اما فتنه گران آن را نادیده گرفته و خیانتی نابخشودنی به آن کردند.

بزرگترین خیانت فتنه گران ظلم به مردم بود

متکی با تاکید براینکه ظلم به مردم بزرگترین خیانت فتنه انگیزان سال 88 بود، تصریح کرد: حضور مردم در حماسه نهم دی 88 در سراسر کشور بی نظیر بود.

این چهره سیاسی با اشاره به حمایت آمریکا از فتنه گران گفت: مردم با ملاک و معیاری که از امام خمینی(ره) آموخته اند هرگز با اهداف آمریکا همسو نمی شوند.

غرب با شعار دموکراسی و مردم سالاری به دشمنی با ایران می پردازد

متکی با یاد آوری اینکه، غرب با شعار دموکراسی و مردم سالاری به دشمنی با ایران می پردازد ولی حضور مردمی در انتخابات و حماسه نهم دی بهترین پاسخ به ادعاهای آنها است، اظهار داشت: دو استراتژی دشمن برای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران تحمیل نتیجه مطلوب دشمن با استفاده از رسانه ها و نابسامان کردن اوضاع ایران در صورت محقق نشدن نتیجه مطلوب آنها بود.

وی با اشاره به تدابیر رهبری برای اتمام حجت پس از اعتراضات کاندیداها انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، خاطرنشان کرد: تدبیر رهبری برای رسیدگی به شکایت ها با استفاده از ساز و کارهای قانونی تا شمارش آراء نیز پیش بینی شد اما فتنه گران معترض حتی به پیگیری قانونی هم راضی نبودند.

حماسه 9 دی اوج عشق متقابل مردم و رهبری بود

امام جمعه موقت سمنان نیز در این مراسم ضمن تاکید بر اینکه حماسه 9 دی اوج عشق متقابل مردم و رهبری بود، اظهار داشت: وقتی مردم به چیزی باور داشته باشند با هیچ برنامه و توطئه ای نمی توان آنان را از باورشان جدا کرد.

حجت الاسلام محمدباقر عبدوس با بیان اینکه فتنه 88 نمادی شفاف از سرمایه گذاری فرهنگی استکبار جهانی برای به زانو درآوردن نظام اسلامی با بهره گیری از عناصر داخلی بود، گفت: مردم با حضور آگاهانه و هدفمند خود پیام روشن و قاطع خویش را با صدای رسا اعلام کردند.

وی پیوند سه رکن اسلام، رهبری و مردم را زمینه ساز خلق حماسه نهم دی 88 دانست و عنوان کرد: این سه عنصر هم اکنون نیز با اقتدار در جامعه اسلامی ایران می درخشد.

پیوند اسلام، رهبری و مردم، خالق حماسه نهم دی

عبدوس با اشاره به این مطلب که این سه رکن از آغاز نظام اسلامی ایران عامل وحدت و روشنی بخش راه انقلاب بوده است اظهار داشت: فتنه 88 و اهانت به عاشورا و سیدالشهدا(ع) واقعه ای تلخ بود که مردم ایران با تاسی از فرهنگ عاشورا و ولایتمداری، فتنه را در روز 9 دی پایان دادند.

حماسه نهم دی عزت، استقلال و بصیرت مردمی را به همراه داشت

وی با بیان اینکه حماسه 9 دی نماد عزّت، استقلال و بصیرت مردمی است اضافه کرد: این مردم تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستاده اند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد.

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه در این روز مردم بار دیگر در صحنه وارد شدند افزود: همه مردم از ولی‌فقیه‌شان حمایت کردند.

ملت وفادار ایران دست از رهبری بر نمی دارند

عبدوس ضمن تاکید بر اینکه این حرکت مربوط به گروهی خاص نبود تصریح کرد: 9 دی یک حرکت خودجوش برخاسته از سوی ملت بود.

وی با تاکید بر اینکه مستکبران و سلطه گران بدانند هیچگاه ملت وفادار ایران دست از ولایت و رهبری بر نخواهند داشت گفت: مردم ایران با گوش کردن به فرمان معظم له در پیشبرد اهداف عالیه انقلاب گام‌هایی موثر رو به جلو برمی‌دارند.

عبدوس خاطر نشان کرد: نهم دی‌ماه روز ظلم‌ستیزی است، ظلمی که به اسلام شد و ظلمی که به سیدالشهداء و رهبر کبیر ما شد و مردم در نهم دی به خیابان‌ها آمدند و سفره فتنه را جمع کردند.

ظلم ستیزی بصیرت، جرأت و توان می‌خواهد

وی با بیان اینکه ظلم ستیزی بصیرت، جرأت و توان می‌خواهد افزود: این ملاک‌ها را مردم ولایت‌مدار ما دارند و در مقابل ظلم و استبداد داخلی و خارجی با قدرت تمام می‌ایستند.

عبدوس تصریح کرد: در نهم دی دشمنان اسلام سعی کردند که چراغ فروزان ولایت را خاموش کنند ولی نتوانستند و نمی‌توانند و این مهم نشأت گرفته از هوشیاری ملت بیدار ما بود.

امام جمعه موقت سمنان در خاتمه با تاکید بر اینکه حماسه حضور 9 دی نمایش بصیرت مردم ایران است، اضافه کرد: رسانه های غربی نیز در روز 9 دی 88 به حضور چشمگیر و بی نظیر مردم که در تاریخ انقلاب سابقه نداشته است اعتراف کردند.