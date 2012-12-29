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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۶

حماسه 9 دی ماه اقتدار ملت را به رخ کشید

حماسه 9 دی ماه اقتدار ملت را به رخ کشید

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهدای حمل و نقل اداره کل پایانه های البرز گفت: حماسه 9 دی ناشی از اقتدار ملت ایران بود و بر وحدت و همدلی برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزود.

 بشیر گلیج در خصوص حماسه 9 دی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پس از حماسه مردم در نهم دی ماه و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری، دشمنان به این نکته پی بردند که دیگر قادر به توطئه افکنی نیستند.

معاون اداری، مالی و برنامه ریزی و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهدای حمل ونقل اداره کل پایانه های البرز ادامه داد: مردم ایران روحیه جهادی و حماسی دارند و از این رو، استکبار ستیز و مدافع ارزش های دینی هستند.

گلیج گفت: به فرموده مقام معظم رهبری، در جریان فتنه 88 با ارزش ترین و مهم ترین عامل برخورد با این جریان، حضور گسترده و به موقع مردم در صحنه بود.

وی حماسه 9 دی را ناشی از اقتدار ملت ایران برشمرد و بر وحدت و همدلی برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

کد مطلب 1778575

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