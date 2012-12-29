تجمع عاشوراییان بصیرت و میثاق با ولایت در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تجمع با حضور هزاران نفر از طلاب، استادان حوزه و مردم قم قبل از ظهر شنبه در مدرسه فیضیه برگزار شد.



آیات نوری همدانی، مصباح یزدی، حسینی بوشهری و مقتدایی و استاندار قم و تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) نیز در این مراسم حضور داشتند.



شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهایی مانند "خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست"،‌ "مرگ بر ضد ولایت فقیه"، "الله اکبر"، "خامنه‌ای کوثر است دشمن او ابتر است" این روز را گرامی داشتند.

"ما با ولایت زنده‌ایم تا زنده‌ایم رزمنده‌ایم"،‌ "حزب الله بیدار است از فتنه‌گر بیزار است"، و "خامنه‌ای خمینی دیگر است ولایتش ولایت حیدر است" از دیگر شعارهایی بود که از سوی تجمع کنندگان سر داده شد.



آیت الله مصباح یزدی نیز در این مراسم در سخنانی ریشه فتنه 88 را در 20 سال ماقبل آن عنوان کرد و گفت: اسنادی در این باره وجود دارد که طراحی توطئه های سال 88 مربوط به سالها قبل است و آنها به خصوص در ده سال قبل از فتنه برنامه ریزی زیادی برای این کار کردند و عده ای هم در داخل این فرصت را برای آنان ایجاد کردند.



در پایان این مراسم بیانیه ای در بیعت با ولایت و محکومیت هر نوع فتنه در کشور قرائت شد.

