برنامه دیماه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق این برنامه محمد امیر احمدزاده درباره تاریخ نگاری ایران عصر قاجار از ساعت 13تا 15 دوشنبه یازدهم دیماه سخنرانی میکند.
احمد صفاری مقدم درباره فارسی گفتاری برای غیر فارسی زبانان از ساعت 10 تا 12 و سید عبدالله انوار از ساعت 13 تا 15 سه شنبه دوازدهم دیماه سخنرانی خواهند کرد.
حمید تنکابنی درباره بازشناسی وضعیت نظام دیوان سالاری در دوره پهلوی اول یکشنبه هفدهم از ساعت 13 تا 15 سخنرانی میکند. سه شنبه نوزدهم هم سید حسین حسینی به نقد و تحلیل مفهوم دین با رویکرد سیستمی میپردازد.
گاهان و گاه شماری و هوخشتراگاه عنوان برنامهای است که مهشید میر فخرایی در سه شنبه نوزدهم از ساعت 10 تا 12 ارائه میکند.
نواندیشی معاصر عربی در مسائل زبان با تکیه بر عصر نهضت با سخنرانی رمضان رضایی دوشنبه 25 از ساعت 13 تا 14 برگزار میشود.
تأثیر شبکههای اجتماعی و شکاف بین نسلی در خانوادهها با ارائه عبدالکریم خیامی سه شنبه 26 از ساعت 9 تا 12 ارائه خواهدشد.
زهره بهجو هم چهارشنبه از ساعت30/12 تا 14 پایگاه دادههای زبان فارسی و آماده سازی متون الکترونیکی را بررسی میکند.
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