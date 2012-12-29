  1. دين، حوزه، انديشه
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۹

برنامه دیماه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اعلام شد

برنامه دیماه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اعلام شد

برنامه های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در دیماه سال جاری از سوی این مؤسسه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق این برنامه محمد امیر احمدزاده درباره تاریخ نگاری ایران عصر قاجار از ساعت 13تا 15 دوشنبه یازدهم دیماه سخنرانی‏ می‏کند.

احمد صفاری مقدم درباره فارسی گفتاری برای غیر فارسی زبانان از ساعت 10 تا 12 و سید عبدالله انوار از ساعت 13 تا 15 سه شنبه دوازدهم دیماه سخنرانی خواهند کرد.

حمید تنکابنی درباره بازشناسی وضعیت نظام دیوان سالاری در دوره پهلوی اول یکشنبه هفدهم از ساعت 13 تا 15 سخنرانی می‎کند. سه شنبه نوزدهم هم سید حسین حسینی به نقد و تحلیل مفهوم دین با رویکرد سیستمی می‎پردازد.

گاهان و گاه شماری و هوخشتراگاه عنوان برنامه‏ای است که مهشید میر فخرایی در سه شنبه نوزدهم از ساعت 10 تا 12 ارائه می‎کند.

نواندیشی معاصر عربی در مسائل زبان با تکیه بر عصر نهضت با سخنرانی رمضان رضایی دوشنبه 25 از ساعت 13 تا 14 برگزار می‏شود.

تأثیر شبکه‏های اجتماعی و شکاف بین نسلی در خانواده‏ها با ارائه عبدالکریم خیامی سه شنبه 26 از ساعت 9 تا 12 ارائه خواهدشد.

زهره بهجو هم چهارشنبه از ساعت30/12 تا 14 پایگاه داده‏های زبان فارسی و آماده سازی متون الکترونیکی را بررسی می‎کند.

کد مطلب 1778578

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