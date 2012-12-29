نانوشته های جنگ با قلم نویسندگان ماندگار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی جلالی ظهر روز شنبه در مراسم اهدای گواهینامه پایان دوره آموزش نویسندگان افزود: قسمت اعظم خاطرات رزمندگان به دلیل اینکه این افراد قادر نیستند آن را به رشته تحریر در بیاورند نانوشته مانده است.

وی ادامه داد: ماموریت ما ترسیم نقش رزمندگان استان مرکزی در هشت سال دفاع مقدس است که خاطرات آنها برای جامعه نسل امروز که از جنگ فاصله گرفته است ترسیم شود.

سرهنگ جلالی با تاکید بر اینکه بخشی از این وظیفه برعهده اهل قلم است اضافه کرد: 69 هزار رزمنده استان مرکزی پس از هشت سال دفاع مقدس با خاطرات متعدد بازگشته اند که برخی از این افراد، در طی این سالها به دیارباقی شتافته اند در حالیکه ثبت این خاطرات این افراد برای جامعه امروز می توانست مفید واقع شود.

وی ادامه داد: نویسندگان و اصحاب قلم و رسانه می توانند با ثبت این خاطرات از بازماندگان جنگ و اتفاقی که در آنجا صورت گرفته است ابعاد دفاع مقدس را به خوبی ترسیم کند.

وی اضافه کرد: اسناد، فیلم، عکس، دست نوشته و... از هشت سال دفاع مقدس موجود است اما بهترین نکته، اتفاقاتی است که برای این افراد افتاده است که باید با قلم نویسندگان به رشته تحریر در بیاید.

گفتنی است در این مراسم گواهینامه دوره اموزشی هشت نفر از نویسندگان اهداء شد.