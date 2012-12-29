شهرداری تهران حایز جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ملی مدیریت مالی ایران به پاس تلاش های صورت گرفته در شهرداری تهران برای تغییر و ارتقا سیستم حسابداری و بهره مندی از نظام های نوین مالی اعطا شد.

شهرداری تهران در سال های 89 و 90 نیز موفق به کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران شده بود که از این حیث در میان دستگاه های شرکت کننده در این کنفرانس، رکورد دار است.

شفافیت در عملکرد مالی، به روز رسانی سیستم های حسابرسی و توفیق در جذب منابع درآمدی طی سال های اخیر در شهرداری تهران از دیگر اقداماتی است که این شهرداری را در بین سایر دستگاهها و بخش ها، حایز جایزه ملی مدیریت مالی کرده است.