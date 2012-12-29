جذب 18 درصد از اعتبارات تملک دارایی در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی صبح شنبه در سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان دامغان طی سالجاری که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به اختصاص 142 میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های استان سمنان به این شهرستان، اظهار داشت: از این میزان اعتبار تاکنون 26 میلیارد ریال به این شهرستان تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار اختصاص یافته در بین 43 دستگاه اجرایی توزیع خواهد شد، خاطرنشان ساخت: این اعتبارات طی سالجاری صرف اجرای 180 پروژه عمرانی خواهد شد.

عالی ترین مقام دولت در شهرستان دامغان ضمن تاکید بر اینکه اولویت اختصاص اعتبارات تملک دارایی با پروژه های نیمه تمام شهرستان است، تصریح کرد: این پروژه ها باید با این اعتبارات تکمیل شود.

علی آبادی یادآور شد: مدیران دستگاه های اجرایی باید با این اعتبارات اختصاص یافته مدیریت خوبی در هزینه کرد آن جهت تکمیل پروژه های خود داشته باشند.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم طی سالجاری گام های خوبی در جهت اجرای هرچه بهتر پروژه های عمرانی بر داریم.

فرماندار شهرستان دامغان همچنین خواستار تعامل و همکاری هرچه بیشتر مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان با مدیران کل استان در زمینه جذب بیشتر اعتبارات و تکمیل پروژه ها شد.

به گزارش مهر، در این جلسه همچنین مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در زمینه چگونگی جذب اعتبارات و پروژه های عمرانی خود پرداختند.