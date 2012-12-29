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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

اخاذی در پوشش بازرس بهداشت/ مرد تبهکار در مرخصی زندان هم اخاذی می کرد

اخاذی در پوشش بازرس بهداشت/ مرد تبهکار در مرخصی زندان هم اخاذی می کرد

مرد تبهکار که در پوشش بازرس بهداشت از مغازه داران اخاذی می کرد، بلافاصله پس از مرخصی از زندان اقدامات مجرمانه خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت هفت عصر 20 آذر امسال مأموران کلانتری 114 غیاثی از طریق مرکز فوریت های پلیسی دریافتند که تعدادی از کسبه و مغازه داران خیابان 17 شهریور فردی را دستگیر کرده اند که به گفته آنها اقدام به اخاذی از آنان کرده است .

کسبه محل پس از حضور مأموران در محل عنوان داشتند که این فرد تحت عنوان بازرس بهداشت ، با مراجعه به محل کار آنها و نشان دادن کارت شناسایی ، با گرفتن ایراد و اشکال در زمینه عدم رعایت اصول بهداشتی، آنها را تهدید به تعطیلی محل های کارشان کرده و به این شیوه و شگرد از هر یک از آنها مبالغی بین 50 تا 100 هزار تومان اخاذی کرده است .

با توجه به اظهارات شکات و انکار موضوع از سوی متهم ، مأموران در نخستین مرحله به بازرسی بدنی از متهم پرداخته و موفق به کشف یک عدد کارت شناسایی جعلی با عنوان بازرسی بهداشت شدند .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای شهید محلاتی ، پرونده برای رسیدگی تخصصی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهم و مالباختگان در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با انتقال متهم به پایگاه ششم ، کارآگاهان دریافتند که وی یکی از مجرمان سابقه دار به نام "سعید . ک" 34 ساله است و پیش از این نیز به اتهام جعل عناوین دولتی و تحت عنوان بازرس بهداشت اقدام به اخاذی کرده و مهرماه سال جاری با گرفتن مرخصی از زندان آزاد و دوباره به همین شیوه و شگرد اقدام به اخاذی کرده است .

یکی از مالباختگان پس از حضور در پایگاه ششم در اظهارات خود گفت : چندی پیش فردی با مراجعه به نانوایی و معرفی خود به عنوان مأمور بهداشت شروع به بازرسی کرد و پس از دقایق کوتاهی مدعی شد که اصول بهداشتی نانوایی از سوی من و همکارانم رعایت نشده و به همین علت قصد دارد تا با گزارش تخلف ، دستور قضایی مبنی بر توقف کار نانوایی و جریمه ما را بگیرد . در حالی که به این موضوع اعتراض داشتم ، برای پیگیری موضوع به وزارت بهداشت مراجعه کرده و متوجه شدم که اصولا فردی با مشخصات این شخص و به عنوان بازرس بهداشت در این وزارتخانه مشغول به کار نیست و به همین علت بلافاصله موضوع را با تعدادی از کسبه و همکاران خود در میان گذاشتم و آن زمان متوجه شدیم که از سوی فرد کلاهبرداری مورد اخاذی قرار گرفته ایم . مدت چندانی از موضوع نگذشته بود که هنگام تردد در خیابان 17 شهریور ، به صورت اتفاقی موفق به شناسایی همان جوان شدم که بلافاصله از طریق تماس تلفنی موضوع را به پلیس اطلاع داده و پس از دقایقی و با حضور مأموران ، او را دستگیر کردیم .

در ادامه رسیدگی به این پرونده و با بررسی شکایت های مشابه ، کارآگاهان پایگاه ششم موفق به شناسایی تعداد دیگری از فروشندگان و تولید کنندگان مواد غذایی به ویژه در زمینه تولید نان در مناطق شرق و جنوب شرق تهران به ویژه در خیابان پیروزی و خیابان 17 شهریور شدند که از سوی متهم مورد اخاذی قرار گرفته بودند .

سرهنگ کارآگاه محمد اشراقی ، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت : با اعتراف صریح متهم به جعل عنوان دولتی و اقدام به اخاذی از فروشندگان و تولیدکنندگان مواد غذایی به ویژه تولیدکنندگان نان ، شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهم و مالباختگان احتمالی در دستور کار کارآگاهان این پایگاه قرار گرفته است . به همین خاطر از تمام مالباختگانی که در طول چند ماه گذشته و بدین شیوه و شگرد مورد اخاذی و یا کلاهبرداری قرار گرفته اند دعوت می شود تا برای شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان پیروزی ـ خیابان نبرد شمالی ـ میدان نبرد ـ خیابان شهید بیدی مراجعه کنند .
 

کد مطلب 1778586

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