به گزارش خبرگزاری مهر، کلاژن که یک ماده زیست تخریب پذیر و زیست سازگار است، ماده بسیار مطلوبی بمنظور ساخت داربست برای مهندسی بافت به حساب می آید.

مشکل این امر آنجا است که فناوری های رایج، ساختار فیبری کلاژن را مختل کرده و در نتیجه محصول نهایی تضعیف می شود.

اکنون محققان دانشکده مهندسی دانشگاه توفتس روش جدیدی برای ساخت ساختارهای کلاژنی ابداع کرده اند که مانع از این اختلال و حفظ استحکام کلاژن می شود.

در این شیوه جدید که "برش زیستی" نام دارد، کلاژن از تاندون های گاوی گرفته شده، تمام سلول ها و مواد زاید آن جدا می شود تا در نهایت فقط فیبرهای کلاژن باقی بماند.

سپس این فیبرها تکه تکه می شود و با استفاده از میکروتوم به شکل ورقه های بسیار نازک در می آید؛ سپس به شکل لایه های 10 تایی روی هم قرار می گیرند مانند لایه های تخته چند لایه.

در نتیجه داربست کلاژنی به دست می آید که نسبت به داربست های کلاژنی تولید شده به روش های معمولی مستحکم تر است.

این داربست را می توان با تا زدن ورقه ها دور یک میله شیشه ای دارای پوشش تفلون به شکل لوله در آورد که این لوله ها نیز مستحکم تر از لوله های به دست آمده از شیوه های رایج هستند.

می توان سلول های زنده را در این ساختارها ریخت تا رگهای خونی و دیگر محصولات را تولید کنند.

همچنین می توان این داربست را به گونه ای تولید کرد که بتواند مسیر و جهت رشد سلول را تنظیم کند.

چنین توانی کاربردهای مهندسی بافت زیادی دارد به ویژه آن هنگام که زیست سازگاری و توانایی برای هدایت رشد سلول های عصبی تک جهتی مهم تلقی می شود مانند پروتزها، یا رگهای خونی مهندسی بافت شده یا لوله عصبی.

نتایج این تحقیقات در نشریه Advanced Healthcare Materials منتشر شده است.