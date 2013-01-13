تعطیلی کارخانه آبمعدنی/ ماشینهای حمل اجازه تردد ندارند

حسین صدیق شریف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارخانه آبمعدنی هزار چشمه آبشار در جاده چالوس بین مرزن آباد و سیاه بیشه قرار دارد.

وی افزود: این کارخانه فعالیت خود را از سال 83 با تولید 16 هزار بطری آبمعدنی در ساعت آغاز کرده است.

این فعال صنعتی با اشاره به اینکه برنامه ریزی ما در طرح توسعه، تولید سایر نوشیدنی ها در این واحد تولیدی بوده است، تصریح کرد: آب های معدنی این کارخانه از آب چشمه های قله وروشت تامین می شود.

عدم همکاری پلیس راه

صدیق شریف با بیان اینکه دلیل عمده تعطیلی این واحد تولیدی آب معدنی غرب مازندران، عدم صدور مجوز تردد خودروهای سنگین از طریق پلیس راه بوده است، یادآور شد: سختگیریهای ماموران پلیس راه سبب شد تا فعالیت این کارخانه به صورت رسمی از اول دیماه 91 تعطیل شود.

وی با اشاره به قرارگیری سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه کندوان در جوار این کارخانه تولیدی، افزود: روزانه خودروهای سنگینی از مسیر جاده چالوس به سمت سد تردد می کنند که مشکلی ندارند.

این تولیدکننده آبمعدنی در غرب مازندران با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با فرماندار چالوس، استاندار مازندران و رئیس پلیس کشور برای رفع این معضل، افزود: به رغم پیگیریهای مسئولان استانی، ماموران پلیس راه زیر بار نرفته و جلوی فعالیت واحد ما را می گیرند.

مقرون به صرفه نبودن حمل بار نیسانی

صدیق شریف با بیان اینکه حمل آبمعدنی از طریق خودروهای نیسان برای شرکت مقرون به صرفه نیست، اظهار داشت: میزان سود شرکت برای هر بطری 40 تومان بوده در حالی که باید 80 تومان هزینه کرایه هر نیسان را بدهیم.

وی تعداد کارگران بیمه شده این واحد تولیدی را 100 نفر اعلام کرد و افزود: متاسفانه با تعطیلی این واحد تولیدی، 200 نفر به صورت غیرمستقیم بیکار شدند.

وی با اشاره به قرارگیری کارخانه در مسیر جاده ترانزیتی چالوس - تهران، اظهار داشت: روزانه تعداد بسیاری اتوبوس از این محور تردد می کنند که خطرات جانی برای مسافران ندارند، چگونه ممکن است خودروهای این کارخانه خطرآفرین باشند.

صدیق شریف با بیان اینکه این واحد تولیدی زیرمجموعه گروه صنعی راهب است، اظهار داشت: این گروه با دارا بودن هشت کارخانه در سطح کشور، انواع مواد غذایی و کمپوت جات تولید می کند.

انتقال کارخانه به کاشان

وی با اشاره به اینکه گروه صنعتی راهب در دوران همه روسای جمهور ایران به عنوان صادرکننده نمونه کشور معرفی شده، افزود: محصولات این واحد تولیدی ازسال گذشته در ردیف صادرکنندگان ممتاز کشوری قرار گرفت.

مدیرعامل کارخانه آبمعدنی هزار چشمه آبشار با بیان اینکه محصولات این واحد تولیدی به کشورهای بحرین، افغانستان، دوبی، کویت و سوریه صادر می شود، اظهار داشت: محصولات گروه صنعتی راهب به همه نقاط دنیا صادرات دارد.

صدیق شریف افزود: در صورت عدم رفع مشکل تردد خودروهای این واحد تولیدی از سوی پلیس راه، تمامی تجهیزات این کارخانه به شهرستان کاشان انتقال داده می شود.