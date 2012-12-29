مورینیو یکی از بهترین مربیان جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مورینیو فصل گذشته موفق شد تیم فوتبال رئال مادرید را به عنوان قهرمانی رقابتهای لالیگا برساند. وی همچنین موفق شده در لیگهای کشورهای پرتغال، انگلستان و ایتالیا به جام های معتبری دست پیدا کند.
مارادونا که دوران مربیگریاش هرگز به اندازه دوران بازیگریاش موفقیت آمیز نبوده، معتقد است که مورینیو یکی از برترین مربیان فوتبال جهان است. وی در اوایل سال 2012 از مربیگری الوصل کنار گذاشته شد.
سرمربی پیشین تیم فوتبال آرژانتین اظهار داشت: نتایجی که این مربی کسب کرده، در خصوص تواناییهای او حرف می زنند. اینگونه مربیان خیلی میتوانند به بازیکنان داخل میدان کمک کنند. او قابل احترام است چون تیمی که می خواهد را به زمین میفرستد و مربی خوب مربیای است که شناخت خوبی از بازیکنانش دارد.
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