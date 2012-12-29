ملت ایران روزهای معمولی تقویم را با حماسه های خود ماندگار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رشیدی پور ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت نهم دی ماه با اشاره به حماسه آفرینی مردم در دی ماه سال 88 افزود: مردم ایران با حضور در صحنه های انقلاب اسلامی یک بار دیگر نشان دادند که به آرمان های این انقلاب وفادار هستند.

وی همچنین با بیان اینکه دشمنان اسلام همواره با انجام تحرکات جدید در صدد وارد کردن لطمه به ایران اسلامی است عنوان کرد: از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی که علیرغم مخالفت دشمنان و استکبار جهانی به وجود آمد دشمنان به مخالفت با انقلاب اسلامی پرداختند و مشکلات و معضلات بسیاری را برای این دولت نوپا به وجود آوردند.

فرماندار مریوان اراده راسخ ملت ایران را دلیل از بین بردن تمامی توطئه های استکبار جهانی عنوان کرد و افزود: هر چند دشمنان ایران اسلامی با انجام توطئه های بسیار زیاد در صدد ضربه زدن به آن برآمدند اما با هوشیاری کامل ملت عزیز و غیور ایران تمامی این نقشه های شوم برملا شد و از بین رفت.

رشیدی پور حضور مردم بدون دعوت دولت و رهبر معظم انقلاب اسلامی را در روز نهم دی ماه نشانه ابهت و اقتدار ملت ایران بیان کرد و اظهار داشت: تمامی دنیا با دیدن مردم همیشه در صحنه ایران بهت زده شده و فهمیدند که نمی توانند به آن کوچکترین خدشه ای وارد سازند.

وی ایجاد محاصره های اقتصادی علیه ایران را یکی دیگر از توطئه های دشمنان ایران اسلامی عنوان کرد و گفت: قشرهای مختلف مردم امروزه از هر روز دیگری آگاه تر عمل نموده و با همت دولت و مسئولین و مردم یک بار دیگر شاهد از بین رفتن توطئه های آنان خواهیم بود.

امام جمعه مریوان نیزدر این مراسم با اشاره به وظایف مسلمین در اجرای امر به معروف و نهی از منکر گفت: مسلمانان با پیمانی که با خدای خود بسته اند موظف اند که در برابر فتنه های دشمنان اسلام ایستادگی به خرج داده و با آگاه سازی جوانان و نوجوانان جامعه راه را برای گسترش فرهنگ دینی هموارتر سازند.

ماموستا مصطفی شیرزادی افزود: یک مسلمان باید غیرتی کاملا اسلامی داشته باشد و از دین و آئین خود در هر کجای جهان که باشد به خوبی حفاظت نموده و آن را از نیرنگ دشمنان اسلام بپرهیزد.

وی با بیان اینکه مسلمانان جهان در برابر همدیگر کاملا مسئول و متعهداند بیان داشت: پیامبر مکرم اسلام (ص) فرموده اند که غیرت اسلامی چنان است که از فرد مسلمانی که مورد ظلم و ستم کافران قرار می گیرد حتی اگردر آن طرف مرزها هم باشد باید دفاع کند و خود را مسئول آن بداند.

امام جمعه مریوان برخورد قاطع با شورشیان ضد اسلام را یکی از وظایف اصلی مسلمانان اعلام کرد و گفت: ملت مسلمان باید در برابر شورشیان ایستادگی کرده و مخالفت خود را اعلام کنند و با کسی که روشی غیر از روش های اعلام شده در اسلام را گسترش می دهد مبارزه کنند.

ماموستا شیرزادی امر شایعه را امری شوم و ناجوانمردانه دانست و عنوان کرد: وجود شایعه به خودی خود برای لطمه زدن به آرمان و اهداف اسلامی مسلمانان است و باید مسلمانان با داشتن آگاهی کامل از آن به مبارزه علیه شایعه و کسانی که شایعه پخش می کنند، باشند.

وی عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که دشمنان اسلام همواره با آن در پی ایجاد تفرقه در بین افراد مسلمان بوده اند بحث تهاجم فرهنگی است که مسئولین برای ایجاد روش ها و شیوه های جدید مقابله با آن باید همواره به فکر باشند.

امام جمعه مریوان در پایان با اشاره به اینکه ملت مسلمان کردستان همواره در راه اسلام در حال تلاش بوده اند، گفت: مردم غیور کردستان در سال های اخیر نشان داده اند که همواره راه خود را از راه فتنه انگیزان دور کرده اند و با آنها به مبارزه پرداخته اند.