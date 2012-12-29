"سنگک" یکی از بهترین نان ها برا مصرف روزانه است

نیلوفر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تغذیه عاملی اساسی درحفظ سلامت جسم و روان انسان ها بوده از این روباید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای بهره مندی از تغذیه صحیح باید همه روزه از تمامی گروههای غذایی شامل نان و مواد نشاسته ای، گوشت ها، لبنیات، میوه ها، سبزی ها و چربی ها به تعادل و تناسب استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: نان مصرفی افراد باید از آرد سبوس دار تهیه شده و فرآیند تخمیر که سبب بهبود کیفیت تغذیه ای آرد می شود در آن رخ داده شده باشد.

وی نان های سنتی مانند سنگک را دارای این ویژگی ها دانست.

این کارشناس تغذیه در مورد نقش مهمی که حبوبات در تامین بسیاری از ضروریات تغذیه ای انسان دارند گفت: حبوبات دارای پروتئین، فیبرهای غذایی و بسیاری از املاح مورد نیاز بدن از جمله آهن و روی هستند و مصرف مرتب آنها همواره در برنامه غذایی افراد توصیه می شود.

وی ابرازداشت: لبنیات مصرفی افراد مانند شیر، ماست و پنیرباید بیشترکم چرب باشند و برای تامین نیاز بدن به مواد مغذی نیز مصرف روزانه دو تا سه واحد ( هر واحد شامل یک لیوان شیر، ماست کم چرب و یا یک قوطی کبریت پنیر) در بیشتر گروه های سنی ضروری است.

وی کشک را یکی ازمهمترین منابع غنی پروتئین وکلسیم دانست و گفت: کشک را می توان در انواع غذاهای سنتی مثل آش ها استفاده کرد.

وی درباره مصرف نمک اظهار داشت: نمک (نمک ید دارتصفیه شده) باید بسیار محدود استفاده شود به طوری که بهتر است تنها درهنگام طبخ غذا و به مقدار کم مصرف شود.

کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشت استان کرمانشاه گفت: غذاهای مصرفی روزانه باید به شکل تازه مصرف شوند به طوری که از مصرف غذاهای فریز شده به ویژه آنهایی که به مدت طولانی در فریزر نگهداری می شوند باید اجتناب شود.

حیدری تصریح کرد: سبزی های فریز شده نباید بیشتر از یک ماه در فریزر نگهداری شود زیرا نگهداری آن بیشتراز یک ماه باعث می شود بیشترویتامین های خود را از دست می دهد.

وی خرد کردن زیاد سبزی و پخت آن به مدت طولانی در مراحل تهیه غذا کاری اشتباه دانست.

وی افراد را به طبخ غذاها به صورت بخار پز و آب پز توصیه کرد و ابراز داشت:در زمانی نیز که برای طبخ غذا به سرخ کردن نیاز داریم باید از مقدار کمی روغن مخصوص سرخ کردنی استفاده کنیم.