سران فتنه با عذرخواهی هم نمی توانند برگردند/جلوتر از رهبری موضع گرفتن به اندازه موضع نگرفتن بد است

به گزارش خبرنگار مهر،محمد باقر قالیباف در همایش میثاق با ولایت به مناسبت بزرگداشت یومالله 9 دی و به همت سازمان بسیج شهردرای تهران در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد با بیان این که در حوزه سیاست باید بدانیم که در راه دین، فدایی باشیم و پا به پای رهبری حرکت کنیم ،نه عقبتر نه جلوتر گفت :در عاشورا سران کسانی که اقدام به این حرکت کردند، آگاهانه به دنبال فتنه انگیزی بودند.
وی ادامه داد: حسینبن علی (ع) را منافقین ، کوردلان ، فتنه انگیزان و منحرفین به شهادت رساندند، البته تحت نام اسلام این کار را کردند و احساسشان این بود که اگر نصف روز جنگ را تمام کنند، موضوع را تمام کردند.
وی با تاکید بر این که امام حسین (ع) توسط فتنه انگیزان به شهادت رسید، خاطر نشان کرد: باید بدانیم کربلا نمایشگاهی از معرفت و معنویت بود و انقلاب ما ریشه در نهضت امام حسین (ع) دارد. پس باید درک عمیق از این موضوع داشته باشیم و بدانیم امروز همان منافقین، منحرفین و فتنه گران با ابزار مختلف به دنبال این هستند که دیانت، ولایت و عقلانیت ما را از ما بگیرند.
قالیباف در ادامه افزود: نفس اربعین در این است که حادثه عاشورا را تحلیل کنیم که چگونه منحرفین، منافقین و فتنه انگیزان رسوا شدند و جامعه اسلامی فهم کند که چگونه از ولایت جدا نشود. چون جدا از ولایت بودن یعنی پشت سر یا جلوی ولایت و با فاصله از امام حرکت کردن.
قالیباف ادامه داد: اگر فتنه گران فائق آیند و دیانت و ولایت و عقلانیت ما را بگیرند، به اهداف خود رسیدهاند. فتنه متعلق به مقطع کوتاه نیست و تمام شدنی نخواهد بود، تا زمانی که ما در مسیر عاشورا حرکت کنیم، فتنه سایه به سایه ما خواهد آمد.
وی با بیان این که امروز چهره بسیاری از افراد بر ملا شده است، که جو فروشی میکنند، اما گندم نمایی، خاطر نشان کرد: این افراد دل و شعارشان تفاوت میکند، چون برای فتنه انگیزی در انقلاب راهی جز تهمت، دروغ، انگ زدن و قرارگرفتن در مسیر بده و بستانها نمیبینند و امروز که زمان گذشته است چهرهشان قابل مشاهده است.
شهردار تهران با بیان اینکه یکی از مهمترین ویژگیهای 9 دی این است که دشمن شناسی و وقت شناسی را به ما یاد میدهد، اظهار کرد: 9 دی یک مناسک سیاسی برای دایه داران انقلاب اسلامی است تا به تجزیه و تحلیل دقیق بپردازند با آن رفتار شعاری نکنند. البته شعار هم خوب است، اما تنها با شعار نمیتوان کار را دنبال کرد.
وی با اشاره به این که بعضی افراد در حوادث سیاسی مکر و حیله را پیشه میکنند، افزود: برخی دیگر در حوادث سیاسی به دنبال بده و بستان هستند، مثل بعضی جریانات سیاسی که امروز در کشور ما وجود دارند. اما در مقابل کسانی را شاهد هستیم که با فرهنگ عاشورایی حسینی در حوادث سیاسی فدایی و اعتقادی عمل میکنند که نتیجه آن پیروزی مقتول بر قاتل است.
شهردار تهران با اشاره به جلسه چهارم تیرماه سال 88 در سالن برج میلاد، آن را آغاز فتنه خواند و گفت: در آن جلسه گفتم حواسمان باشد که انحراف و فتنه در دو لبه یک قیچی با شعار مخالف به دنبال بریدن ریشه اسلام هستند و جریانهایی در ظاهر شعار انقلابی میدهند و حتی داغتر از حزباللهیها هستند و جلوتر از رهبری حرکت میکنند در حالی که همیشه تاکید رهبری بر آرام سازی و شفاف سازی بوده است، یعنی حرفی نزنید که باعث ایجاد تهیج و فرصت سازی برای فتنهگران شود. پس موضع نگرفتن در این مواقع همین قدر بد است که موضع بگیریم و جلوتر از رهبری بدویم.
وی با بیان این که امروز برخی جریانات دیده میشوند که اهدافی غیر از اهداف حزباللهیهای متدین، دلداده و بیحب و بغض را دارند که جز گوش به فرمان رهبری نیستند، گفت: حزباللهی های متدین معتقدندنه کندتر، نه تندتر و نه جلوتر و عقبتر از رهبری باید حرکت کرد و دنبال داد و ستد سیاسی نیستند، بلکه میخواهند از دین و انقلاب دفاع کنند.
قالیباف با اشاره به این که برخی میپرسند اگر سران فتنه عذرخواهی کنند، میتوانند به صحنه برگردند، گفت: به طور کل این استدلال را غلط میدانم، چون همان طور که در حادثه عاشورا کسانی به عنوان سیاهی لشگر اشتباه کردند و به مراتب با کسانی که سران قضیه بودند و آگاهانه آمدند تفاوت میکنند در جریان فتنه نیز سران فتنه که آگاهانه به میدان آمدند بامردم عادی تفاوت میکنند.
وی افزود: این سوال را امروز کسانی میپرسند که روزی حتی رای برخی از توده مردم را باطل میدانستند و امروز سوال میکنند آیا سران فتنه با عذرخواهی میتوانند بیایند در حالی که وقتی سران فتنه با قصد براندازی آمدهاند در پیشگاه خدا و قانون مجرم هستند. پس این که بگوییم سران فتنه با عذرخواهی برگردند، حرف غلطی است.
شهردار تهران با تاکید بر این که باید تلاشمان این باشد تا تحلیل دقیق و عمیق داشته باشیم و گول شعارهای به ظاهر انقلابی را نخوریم گفت: اینطور نباید باشد که هر زمان آقا حرفی زد که خوشمان آمد در آن مسیر پیش برویم و هر جا نپسندیدیم بگویم توفیق حضور پیدا نمیکنیم.
قالیباف خاطر نشان کرد: امروز عدهای آنچنان از دفاع مقدس حرف میزنند که به جای آنکه میراثدار انقلاب باشند، میراثخوار انقلاب شدهاند و امروز عدهای میراثخوار حماسه 9 دی هستند که در واقع همان جو فروشان گندم نما هستند و امروز مواضعشان نسبت به رهبری دیده میشود در حالی که 4 سال قبل این طور نبود.
وی با تاکید بر این که نباید ذرهای دست از مسیر ولایت برداریم، گفت: اگر کسی داغتر از رهبری حرف بزند به همان میزان شک کنید که سست عنصران به دنبال رهبری نمیآیند و امروز این خطر وجود دارد.
قالیباف با تاکید بر این که امروز احتیاج به وحدت داریم و باید همگرا باشیم و یکدیگر را حذف نکنیم، تصریح کرد: وقتی میگوییم وحدت یعنی وحدت روی نظام، اسلام و وحدت جز در حول ولایت بزرگترین تفرقه است.
وی با طرح این پرسش که طرح مباحثی چون وحدت ملی و سیاسی دیگر چه معنایی دارد؟ گفت: در نظام دینی و ولایی هستیم و وحدت بدون شک اساس کار ماست. اما وحدت حول محور ولایت. وی با تاکید بر این که هر تجمع بزرگ خارج از خیمه ولایت بزرگترین تفرقه است، افزود: حتما فتنه 88 قابل قیاس با گذشته نبوده و بسیار پیچیده بود، اما سال 82 هم این اتفاق افتاد و از 23 خرداد به مدت 25 روز در تهران روز و شب درگیری بود و جریان اعتصاب مجلس ششم اتفاق افتاد. همچنین تعدادی ازاستانداران و فرمانداران و وزراء استعفا دادند و در آن زمان رد پای جوفروشان گندم نمای امروز دیده نمیشد و حتی رد پای آنها در سال 78 و حادثه 18 تیر هم دیده نشد. پس آنها دلال است و به دنبال بده و بستان میآیند و کاسه دادهاند که قدح بگیرند و نیامدهاند که خالصانه پای ولایت بایستند و اگر قدح برایشان برنگردد خودشان سران فتنه پیش رو میشود.
قالیباف با بیان این که حسن فرهنگ جبهه و بسیج و زیبایی انقلاب در دینداری و ادب و اخلاق است، گفت: بسیج افراط و تفریط نمیکند و هرگز از مسیر تهمت و غیبت و دروغ و ریا از انقلاب دفاع نخواهد کرد، چون آن را باطل میداند.
شهردار تهران با اشاره به این که 33 سال از انقلاب گذشته است، خاطر نشان کرد:امروز شناسنامه همه معلوم است و همان طور که قبول داریم ملاک حال افراد است، باید توجه کنیم کسانی هیچ جای پایی در صحنههای انقلاب نداشتهاند و یک دفعه خود را از هر انقلابی انقلابی تر میدانند که این مسالهای خطرناک است.
وی با بیان این که ولایت میماند اگر ما بر شهادت و شهامت اصرار بورزیم و بایستیم ،تاکید کرد: ولایت میماند اگر من و شما د رکنار او بایستیم و با درک عمیق و بصیرت عاشورایی جریان فتنه و انقلاب را که میخواهند ما را از صراط مستقیم که مسیر ولایت است منحرف کنند، بشناسیم.
شهردارتهران تاکید کرد: اصولگرا کسی است که به مردم خدمت بیمنت کند و تلاش مجاهدانه در عمل و رفتار داشته باشد و البته اطاعت خاضعانه از رهبری کند و کارآمدی دین در اداره جامعه را سرلوحه خود قرار دهد و اگر ببیند برادری لرزید به او کمک میکند که نلرزد نه این که با لگد او را بیاندازد. پس حزباللهی کسی را از قطار انقلاب پیاده نمیکند، مگر این که فتنه انگیزی کرده باشد.
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