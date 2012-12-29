طرح کمک به بیماران صعب العلاج و نیازمند در خوزستان اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین برزگر اظهار کرد: در راستای سیاستهای دولت برای کمک به بیماران صعب العلاج و نیازمند برای نخستین بار در خوزستان طرحی برای مساعدت دارویی به بیماران واجد شرایط و نیازمند اختصاص یافته است که از امروز در استان اجرا می شود.

وی افزود: بیماران مربوطه با مراجعه به داروخانه آموزشی دانشکده داروسازی امام جعفرالصادق (ع) واقع در فلکه کمپلوی شهرستان اهواز و معاونت غذا و داروی استان با ارائه مدارک لازم از این طرح بهره مند خواهند شد.



برزگر عنوان کرد: در خصوص تامین دارو برای گروه های تخصصی، در حال حاضر تدارک لازم انجام شده و نیازهای ضروری بیماران در داروخانه های خاص استان موجود است.



مدیر نظارت بر دارو و مخدر دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: در صورتی که بیماران با کمبودی در خصوص دارو یا نیاز به راهنمایی برای دریافت دارو داشته باشند می توانند به نشانی داروخانه های مورد نظر و با مراجعه حضوری به معاونت غذا و داروی خوزستان واقع در خیابان آزادگان – خیابان نظام وفا – بین خیابان های شهید آهنگری و شهید رستگاری و یا با شماره تلفن های3-2232362-0611 تماس بگیرند.



برزگر گفت: این اطمینان به بیماران داده می شود در صورتی که با مشکل دارو در زمینه تامین دارو بر اساس نسخه تجویز پزشک مواجه شدند این معاونت در کوتاه ترین زمان ممکن کمبود داروی آنها را پیگیری و داروی آنها تامین خواهد کرد.