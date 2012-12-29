دکتر جعفر روشنیان امروز در حاشیه دومین نمایشگاه توانمندی پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت سامانه ستاره یاب نصیر 1 افزود: درحال حاضر بر اساس سفارش کارفرمای این پروژه نمونه صنعتی سامانه ستاره یاب طراحی و ساخته شده است.

رئیس دانشکده هوافضای دانشگاه خواجه نصیر کارفرمای پروژه را سازمان هوا فضا دانست و گفت: بر اساس توافقهای صورت گرفته قرار بود که نمونه پروازی این سامانه یاب نیز ساخته شود که تاکنون اقدامی برای امضای تفاهم نامه های مورد نظر انجام نشده است.

وی با تاکید بر اینکه تحقیقات در زمینه این سامانه در این دانشکده ادامه دارد، خاطر نشان کرد: ساخت نمونه پروازی این سامانه قرار بود با حمایت دستگاههای مربوط اجرایی شود که در این زمینه سازمان فضایی و سازمان هوا فضا قول های مساعدی داده بودند که تاکنون این قول ها عملیاتی نشده است.

روشنیان با بیان اینکه توانایی لازم برای ساخت نمونه پروازی این سامانه در دانشگاه موجود است، ادامه داد: با ساخت نمونه صنعتی ستاره یاب نصیر1 فاصله چندانی با طراحی و ساخت نمونه عملیاتی این سامانه نداریم.

وی گفت: در نمونه عملیاتی این سامانه لازم است این سامانه شرایط فضایی را تحمل کند.

رئیس دانشکده هوا فضای دانشگاه خواجه نصیر با تاکید بر اینکه این سامانه قابل نصب بر روی هر ماهواره ای است، اضافه کرد: برای ساخت نمونه عملیاتی این سامانه به 6 تا 9 ماه وقت نیاز است.

روشنیان در ادامه به ویژگی های این سامانه اشاره کرد و گفت: سامانه ستاره یاب نصیر 1 سامانه ناوبری است که قادر است با استفاده از چیدمان ستارگان به تعیین وضعیت ماهواره و ماهواره بر بپردازد.

وی اضافه کرد: این سامانه به کمک دوربین نجومی و تجهیزات اپتیکی خود از فضای اطراف ماهواره که شامل ستارگان است عکسی تهیه می کند و پس از پردازش عکس و استخراج اطلاعات آن ستارگان ثبت شده در تصویر شناسایی می شوند و وضعیت ماهواره با توجه به محور دید عکس تعیین می شود.

روشنیان با تاکید بر اینکه فناوری این نوع سامانه ها بسیار پیچیده است، خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه در دانشگاه خواجه نصیر کشور به دانش فنی این سامانه دست یافت.

وی همچنین با تاکید بر اینکه تاکنون ماهواره ها به روش اینرسی هدایت می شدند، یادآور شد: این سامانه به ماهواره ها کمک می کند تا در مسیر درست قرار گیرند.