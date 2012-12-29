سارقان زورگیر در قم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان قم اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر یک فقره زورگیری در یکی از خیابان های اصلی شهر بلافاصله ماموران کلانتری 17 قم به محل مورد نظر اعزام شدند.

سرهنگ پاک بین ادامه داد: سارقان که چهره خود را پوشانده بودند قصد سرقت وجه نقد از راننده ای را داشته که با فریاد راننده و مقاومت وی، از محل متواری می شوند.



وی افزود: با تحقیق ماموران از مردم در خصوص مشخصات خودرو سارقان و اعلام به واحدهای گشتی، سارقان که خودرو را به صورت دربستی کرایه کرده بودند و با تهدید راننده با سلاح قلابی، قصد متواری شدن داشتند، در نهایت در یکی از خیابان های مرکز شهر توسط ماموران کلانتری 17 قم دستگیر شدند.



وی با بیان اینکه متهمان از استان های غربی کشور وارد قم شده بودند گفت: در بازرسی از متهمان یک قبضه کلت قلابی، یک قبضه چاقو، مقداری مواد مخدر از نوع شیشه، یکدستگاه ترازوی وزن کشی مواد مخدر و 2 عدد کلاه نقابی کشف که در نهایت به دست قانون سپرده شدند.



شهدا باعث افتخار و سرافرازی کشورند

فرمانده انتظامی استان قم اظهار داشت: شهدا برای کشور عزت تولید کردند، دنیا قبلاً نسبت به کشور ما شناختی نداشت، شهدا باعث افتخار کشور، عزت و معرفی نظام اسلامی به دنیا شدند.



سردار کاظم مجتبایی گفت: 2 تکلیف عمده را شهداء انجام دادند، اول خدمت به دین که برای اسلام شهید شدند و برای خدا جان خود را در این راه دادند، دوم نسبت به کشور، ملت و حد و حدود کشور تعصب داشته که با غیرتمندی از آب و خاک کشورشان دفاع کردند.



فرمانده انتظامی استان قم بیان داشت: شهداء چه در دوران انقلاب، چه در دوران بعد از انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی و چه امروز در نیروی انتظامی در مرزها و شهر ها که با ضد ارزشها مقابله می کنند و از ارزش ها دفاع می کنند باعث می شوند که کشور ما و دین ما حفظ شود.



پلیس جهت پیشرفت در اقدامات پیشگیرانه نیازمند راهنمایی علما و مراجع است





فرمانده انتظامی استان قم در دیدار حجت الاسلام " نجفی مرعشی " فرزند حضرت آیت الله العظمی " نجفی مرعشی "(ره) با بیان اینکه استان قم از قداست خاصی بدلیل وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) و مراجع معظم تقلید برخوردار است اظهار داشت: قم خاستگاه نظام جمهوری اسلامی ایران است، پلیس نیز در این خصوص، وظایف و مسئولیت سنگینی بعهده دارد .



سردار کاظم مجتبایی گفت: پلیس جهت پیشرفت در اقدامات پیشگیرانه و حفظ امنیت نیازمند راهنمایی علما ، مراجع و بزرگان دین است.



وی با تاکید بر اینکه امنیت با زور برقرار نمی شود افزود: دیدگاه نیروی انتظامی مبتنی بر امنیت مردم محور و حرکت در مدار ارزش هاست.



در ادامه حجت الاسلام " نجفی مرعشی " ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید "حاج خداکرم" با بیان اینکه استان قم جزء استان های پرجمعیت کشور است اظهار داشت: پلیس قم نیز در تامین و حفظ امنیت وظیفه سنگینی بر عهده دارد.



وی با تقدیر از زحمات سردار " مجتبایی" فرمانده انتظامی استان قم افزود: کتابهای خطی کتابخانه حضرت آیت الله نجفی(ره) به عنوان سرمایه عظیم مردم محسوب شده که پلیس توانسته از این سرمایه عظیم به خوبی پاسداری کند.



2 کشته در اثر برخورد 2 دستگاه خودرو ایسوزو یخچال دار و کامیون بنز باری





رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی برتصادف منجر به فوت، درقم کیلومتر هشت اتوبان سلفچگان - ساوه بلافاصله ماموران پلیس راه و پاسگاه انتظامی سلفچگان جهت تسهیل در عبور و مرور شهروندان و رفع مشکلات انتظامی و هماهنگی های لازم با مرکز اورژانس ، به محل حادثه اعزام شدند.



سرهنگ محمد نوری در تشریح جزئیات این خبر افزود: شب گذشته بر اثر برخورد یکدستگاه خودرو ایسوزو یخچال دار با یکدستگاه خودرو کامیون بنز باری راننده و سرنشین خودرو ایسوزو، به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و راننده کامیون بنز باری نیز به بیمارستان منتقل که با حضور ماموران پلیس راه و پاسگاه انتظامی سلفچگان، مشکلات ترافیکی و انتظامی رفع شد.