ولایت فقیه، رکن اصلی ساخت فیلم "یک عاشقانه برای احمد" است

امین کاشرفی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: فیلم یک عاضقانه برای احمد در جشنواره فیلم عمار در خراسان جنوبی و همچنین در تهران اکران شده است.

وی با بیان اینکه شهید زارعی در دوران دفاع مقدس اقدام به فعالیت های فرهنگی از جمله بیان شعر، نویسندگی و تحقق کرده است، افزود: شهید زارعی از بنیان گذاران دانشگاه امام حسین(ع) تهران بوده است.

کاشرفی به محتوای این فیلم اشاره کرد و ادامه داد: اخراج شدن شهید زارعی از دانشگاه به دلیل فعالیت سیاسی و رفتن به جبهه و اقداماتی که انجام داده است در این فیلم محتواسازی شده است.

وی با بیان اینکه مضمون این فیلم از سال 67 تا 72 بوده است، افزود: مهمترین اقدامات این شهید در طول این سه سال مربوط به کارهای فرهنگی و خطاب به افرادی که با ایشان هم سنگر بوده اما از راه انقلاب جدا شدند است.

کارگردان فیلم " یک عاشقانه برای احمد" با اشاره به اینکه علت ساخت این فیلم به دلیل وجود فتنه های اخیز دشمنان در ایران بوده است، یادآور شد: این شهید بر بازگشت فریب خوردگان به راه امام راحل تاکید داشته است.