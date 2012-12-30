اختصاص 20 میلیارد ریال برای پروژه آب و فاضلاب شهرستان میانه

رضا پوررجب در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه جلسه بررسی مشکلات آب و فاضلاب میانه گفت: وجود سختی و کلسیم و منیزیم بالا در آب شرب میانه را تائید کرده و گفت: از لحاظ میکروبی آب شرب توسط شبکه بهداشت و درمان کنترل می شود و تا به امروز مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.

وی افزود: در حال حاضر 165 کیلومتر خط فاضلاب در شهرستان میانه اجرا شده که کشاورزان از پس آب آن استفاده می کنند و 26 کیلومتر نیز در برنامه زمانبدی امسال اجرا می شود.

وی در ادامه از نصب دو هزار و 500 انشعاب آب و فاضلاب در مسکن مهر خبر داد.