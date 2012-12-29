طاهایی آغاز سال نو میلادی را به سفرای خارجی مقیم تهران تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی اکبر طاهایی با تبریک فرا رسیدن سال نو میلادی به سفرای کشورهای غیرمسلمان، برای آنها آرزوی توفیق در گسترش سطح مناسبات فرهنگی و ارتقا مراودات تجاری فی مابین دو ملت و دولت کرد.

استاندار مازندران دربخشی از پیام خود از سفرای مقیم جهت سفر به استان زیبا و سرسبز مازندران دعوت کرد تا ضمن بازدید از جاذبه های گردشگری و توریستی مازندران، با ظرفیت های صنعت، کشاورزی، تجارت و سرمایه گذاری و بنادر استان آشنا شوند.

طاهایی در بخش پایانی این پیام، سالی سرشار از صلح، صمیمیت و برادری بین همه ملل عالم را برای جامعه بشری آرزو کرده است.

حماسه نهم دی خط بطلانی بر تفکر بیمار دشمنان



اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پیامی از نهم دی به عنوان روزی بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی یاد کرد و آورده است: 9 دی روزی است که ملت سرافراز ایران در تجمع بزرگ و میلیونی خود استکبار جهانی را به زانو در آوردند و با حرکتی خودجوش در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های الهی به خیابان آمدند.

در این روز ملت بزرگ ایران بصیرت و آگاهی خود را به نمایش گذاشتند و درسی بزرگ به تمامی فتنه‌ گران دادند. ملت ایران در این روز حضور میلیونی در صحنه را امری ضروری دانسته و با تجمع بزرگ عاشورایی خود بر فضای غبار آلود کشور خط بطلان کشیده و اعلام کردند هیچ گاه در برابر کسانی که هدفشان تضعیف انقلاب است، سکوت نمی‌کنند.

پخش رایگان قلاده های طلا در سینما سپهر ساری



در پی گرامیداشت سومین سالروز حماسه نهم دی، حوزه هنری مازندران اقدام به پخش رایگان فیلم سینمایی قلاده های طلا در سینما سپهر شهرستان ساری کرده است.



هادی ساعی، معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری مازندران گفت: حوزه هنری پیرو فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت ماندگاری حماسه نهم دی و حضور میلیونی مردم مسلمان ایران که نشان از بصیرت، هوشیاری، دشمن شناسی و غیرت دینی و انقلابی آنان دارد در نشست دستگاه های فرهنگی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مازندران مقرر شد نسبت به تهیه فیلم سینمایی قلاده های طلا اقدام و در این ایام به صورت رایگان در سینما سپهر شهرستان ساری به نمایش بگذارد.



وی بیان داشت: این فیلم دست های پنهان و توطئه های گوناگون دشمن در جهت ایجاد تفرقه و اختلاف را به نمایش می گذارد و می تواند در روشنگری و ارتقای آگاهی و هوشیاری مخاطبان تأثیرگذار باشد.

توزیع بسته های فرهنگی بصیرت در دانشگاه آزاد ساری



همزمان با نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ساری بسته های فرهنگی بصیرت بین دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ساری توزیع شد.

در این بسته های فرهنگی کتاب بصیرت عاشورایی، سی دی موج شامل تصاویر مقام معظم رهبری، فیلم ها و کلیپ های مربوط به حماسه نهم دی و فتنه 88 ، گزیده سخنان مقام معظم رهبری در مورد حماسه نهم دی و فعالیتهای بسیج دانشجویی به همراه بروشور و چفیه اهدا شد.

همزمان با ایام بزرگداشت حماسه نهم دی جشنواره فیلمهای برگزیده عمار دانشکده علوم پزشکی این واحد دانشگاهی برگزار شد که در این جشنواره سه فیلم برگزیده جشنواره عمار به نمایش در آمد.