یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سی و یکمین جشنواره فیلم فجر با اشاره به این مطلب که تاکنون دو نسخه دی وی دی از فیلم سینمایی"چ" به جشنواره ارسال شده است به خبرنگار مهر، گفت: دو نسخه دی وی دی که حاوی تعدادی سکانس از فیلم سینمایی"چ" بوده است در تاریخ دوم دیماه به دبیرخانه جشنواره تحویل داده شده است.
وی در ادامه افزود: همان زمان که فیلم "چ" به دبیرخانه جشنواره رسید هنوز مراحل فنی کار به پایان نرسیده بود و عوامل فیلم هم معتقد بودند که فیلم به جشنواره نمیرسد اما طی صحبتهایی که انجام شد تیم فنی کار حاتمیکیا عزم خودش را جزم کرده تا با تکمیل مراحل فنی، این فیلم را به جشنواره فیلم فجر برساند.
مدیر روابط عمومی سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در ادامه افزود: مهلت نهایی ارسال آثار تکمیل شده به جشنواره فیلم فجر 20 دی ماه درنظر گرفته شده است و همه فیلمهای جامانده از جشنواره میتوانند آثار نهایی خود را به دبیرخانه ارسال کنند. در غیر این صورت هیچ یک از فیلمهای سینمای ایران بعد از این تاریخ به هیچ عنوان تحویل گرفته نمیشود و این قانون برای همه کارگردانهای سینما یکسان است و قوانین جشنواره هیچ امتیازی برای افراد قائل نیست.
عشیری در پایان افزود: با این اوصاف امیدواریم با پایان مراحل فنی فیلم "چ" اثر تازهای از ابراهیم حاتمیکیا را شاهد باشیم. فیلمی که به ارزشهای حضور مصطفی چمران در دفاع مقدس میپردازد. در واقع شانس حضور این فیلم در جشنواره فیلم فجر را آرزو داریم.
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