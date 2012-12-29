اصحاب رسانه سربازان خط مقدم جنگ نرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری ظهر شنبه در کمیته اطلاع‌رسانی ستاد بزرگداشت دهه فجر با اشاره به شکست سنگین دشمنان داخلی و خارجی در فتنه سال88 افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف پشت‌پرده فتنه 88، ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم بود که خوشبختانه با درایت مقام معظم رهبری این نقشه شوم با شکست مواجه شد.



وی گام بعدی فتنه‌گران و دشمنان کشور را تحریم‌های اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: آشوبگران پس از ناامیدی در ایجاد تفرقه بین ملت ایران، دست به دامن تحریم اقتصادی بر علیه مملکت شدند که با تبیین فرامین مقام معظم رهبری قطعا دگربار با شکست مواجه خواهند شد.



مدیرکل صدا و سیمای زنجان، افزود: تبیین علل بروز انقلاب اسلامی در ایران یکی از محوریت‌های برنامه‌های معاونت‌های صدا و سیمای استان زنجان است.



صفری در عین حال بازنمایی اثرات و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بین جوانان و دانشجویان را یکی دیگر از اقدامات این مرکز عنوان کرد و گفت نسل سوم و چهارم این انقلاب، بزرگترین هدف مرکز صدا و سیمای استان زنجان بوده و با اجرای برنامه‌های وزین و پرمحتوا، اقدام به تبیین عوامل پایداری انقلاب در بین آن‌ها خواهد شد.



وی از تشریح وصیت‌نامه شهدا در این دهه پرخیر و برکت خبر داد و افزود: در هر شب از این ایام‌الله اقدام به واکاوی و بررسی زندگی‌نامه و وصیت‌نامه یک شهید 8 سال دفاع مقدس خواهد شد.



صفری گفت: قطع شبکه‌های ماهواره‌ای ایران، نشان از اثرگذاری بالای رسانه‌های ملی در سطح جهان دارد به همین خاطر اهل رسانه باید از این فرصت بهره کافی را در بهتر اجرا کردن برنامه‌های مناسبتی و فرهنگی داشته باشد.



مسئول کمیته اطلاع‌رسانی ستاد بزرگداشت دهه فجر استان زنجان ادامه داد: رسانه کشور ایران رسانه‌ای کاملآ پاک و عاری از هرگونه بی‌بند وباری یا خشونت است، که همین عوامل باعث شده است تا غرب توان تحمل انتشار این شبکه‌ها بر روی ماهواره‌های جهانی را نداشته باشد.