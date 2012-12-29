بهبود مبلمان شهری و زیباسازی محیط در جذب گردشگر و درآمدزایی بسیار تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی ظهر شنبه در همایش شهرداران سیستان و بلوچستان که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در زمانی که شهر از هر جهت برای سکونت مردم مناسب سازی شود، قطعا بستر برای توسعه صنعت گردشگری، اشتغال و افزایش درآمد شهرداری فراهم می شود.

وی گفت: گسترش برخی افکار نادرست در بین مردم باعث هراس گردشگران از سفر به سیستان و بلوچستان شده است.

وی افزود: توسعه صنعت گردشگری در این استان که تاریخچه کهن و غنی از جاذبه های تاریخی و طبیعی دارد، در گرو تلاش شهرداران برای زیباسازی شهرها است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: این استان سرشار از مناظر زیبا و جاذبه های تاریخی و گردشگری است اما متاسفانه به دلیل کم کاری مسئولان در بخش زیباسازی و جذب گردشگر این ظرفیت ها دست نخورده باقی مانده است.

وی گفت: استفاده بهینه از اعتبارات و اموال شهرداری و اجتناب از خرج و مخارج اضافی، حضور مستمر مدیران شهرداری ها در حوزه کاری و پاسخگویی به مردم، رعایت قوانین و مقررات بویژه در حوزه مالی شهرداری ها، عدم جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط استخدامی و رعایت دقیق ضوابط فنی در اجرای پروژه ‌های شهرداری از مهمترین مواردی است که باید شهرداران مدنظر قرار دهند.

وی افزود: وضعیت برخی مناطق شهری سیستان و بلوچستان مانند منطقه شیرآباد برازنده مردم نیست که شهرداری باید هر چه سریعتر نسبت به بهبود این وضعیت اقدام کند.

نارویی اظهار داشت: بیشتر ساخت و سازها در اراضی شهرک غرب زاهدان نیز بر پایه اصول و ضوابط فنی نبوده و ممکن است بر اثر حوادث طبیعی خسارت جانی و مالی زیادی به وجود آید.

وی گفت: باید سرانه فضای سبز مطابق با جمعیت هر شهر افزایش یابد به همین دلیل باید شهرداران به کاشت درخت اقدام کنند.

وی افزود: استفاده از مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، همکاری شهرداری ها با مجموعه نظارتی و حاکمیتی استان، جلوگیری از ساخت و سازهای خلاف معماری اسلامی، شتاب دهی به تکمیل پروژه های شهری با هدف بهبود کیفی و کاهش هزینه ها، تهیه برنامه میان مدت پنج ساله از سوی شهرداری ها و کاهش هزینه های اضافی و جلوگیری از حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی از موارد مهم دیگری است که شهرداران باید همواره به آنها توجه داشته باشند.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: متاسفانه سال گذشته بخشی از اعتبارات عمرانی استان به دلیل عدم جذب به موقع آن برگشت خورد که باید دستگاه های متولی در جذب مشارکت بخش خصوصی و ارائه به موقع پروژه های عمرانی دقت بیشتری داشته باشند.