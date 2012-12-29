ابومازن به تنهایی نمی تواند برای فلسطینی ها تصمیم بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الشرق الجدید، محمود الزهار گفت : هدف از مواضع ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان درباره انحلال تشکیلات خودگردان و سپردن کلید کرانه باختری به رژیم صهیونیستی، کشاندن اسرائیل به گفتگو است.

وی افزود: انحلال تشکیلات خودگردان به اختیار عباس(ابومازن) نیست و وی نمی تواند به تنهایی در این باره تصمیم گیری کند و همه فلسطینی ها باید تصمیمی مشترک در این باره اتخاذ کنند.

الزهار با اشاره به تصمیمات خودکامه ابومازن بیان کرد: ابومازن حق ندارد به تنهایی درباره فلسطینی ها تصمیم گیری کند و همه باید درباره تصمیماتی که مربوط به فلسطین است دخیل باشند.

شایان ذکر است که ابومازن قبلا اعلام کرده بود تا زمانی که شهرک سازی از سوی اسرائیلی ها متوقف نشود گفتگویی نخواهد کرد و پس از ادامه شهرک سازی گفتگو با ساده ترین شروط را پذیرفت.

خبر دیگر اینکه نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در سخنانی در رام الله بر حمایت اتحادیه عرب از تشکیلات خودگردان و مردم فلسطین از نظر سیاسی و مالی تاکید کرد.

دبیر کل اتحادیه عرب گفت : کشورهای عربی اقدام عملی برای حمایت از تشکیلات خودگردان به عمل نیاورده اند.

وی با اشاره به گفتگوهای سازش بیان کرد: ادامه روند گفتگو به شیوه بیست سال گذشته بی فایده است و باید شیوه متفاوت برای حل موضوع فلسطین اندیشیده شود که به مشکلات پایان دهد.

از سوی دیگر عمرو کامل که به همراه نبیل العربی به رام الله رفته است تاکید کرد: مصر بر این باور است که بدون تحقق روند آشتی ملی دستیابی به حقوق مشروع ملت فلسطین امکان پذیر نیست..