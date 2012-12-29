  1. جامعه
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

پاییز تهرانی‌ها با درخواست افزایش اتوبوس‌ به زمستان رسید

پیام‌های مربوط به ناوگان حمل و نقل عمومی در دو بخش اتوبوسرانی و مترو، بیشترین آمار تماس شهروندان تهرانی با سامانه مدیریت شهری (137) در پاییز 91 را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارشی که از پیام‌های مردمی در تماس با این سامانه طی سه ماه سوم سال جاری منتشر شده، پیام‌های حوزه حمل و نقل و ترافیک نسبت به فصل تابستان با 12 درصد افزایش رو به رو بوده است.

بر اساس این گزارش، از مجموع پیام‌های شهروندان در حوزه حمل و نقل و ترافیک، 58 درصد درخواست‌ها درحوزه اتوبوسرانی و 25 درصد در حوزه مترو بوده که این موضوع، ضرورت تأمین آرامش و رفاه شهروندان در بهره‌برداری کامل از ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی را بیش از پیش خاطرنشان می‌کند.

بنا بر این گزارش، بیش از 82 درصد مجموع پیام‌های شهروندان توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به مرحله انجام و تأیید رسیده و 16 درصد از این درخواست‌ها نیز در دست اقدام قرار دارند.

در این ارتباط معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر این که شهروندمداری رمز موفقیت مدیریت شهری است، اعلام کرد: از آن‌جا که پیام‌های سامانه مدیریت شهری پل ارتباطی شهرداری تهران با شهروندان به شمار می‌آید، رسیدگی به این درخواست‌ها با اعمال دقت و سرعت در ترتیب اثر دادن به پیام‌های مردم، از تکالیف و وظایف اصلی این معاونت است.

سید جعفر تشکری هاشمی در پایان در خصوص درخواست افزایش اتوبوس به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات شهروندان خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان مربوطه که ظاهرا مشکلات روزانه مردم به دلیل کمبود اعتبارات حمل و نقل عمومی در استفاده از اتوبوس و مترو نمی‌بینند، حداقل صدای مردم تهران که مطالبه حمل و نقل عمومی است را بشنوند.

 

کد مطلب 1778640

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