به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارشی که از پیام‌های مردمی در تماس با این سامانه طی سه ماه سوم سال جاری منتشر شده، پیام‌های حوزه حمل و نقل و ترافیک نسبت به فصل تابستان با 12 درصد افزایش رو به رو بوده است.

بر اساس این گزارش، از مجموع پیام‌های شهروندان در حوزه حمل و نقل و ترافیک، 58 درصد درخواست‌ها درحوزه اتوبوسرانی و 25 درصد در حوزه مترو بوده که این موضوع، ضرورت تأمین آرامش و رفاه شهروندان در بهره‌برداری کامل از ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی را بیش از پیش خاطرنشان می‌کند.

بنا بر این گزارش، بیش از 82 درصد مجموع پیام‌های شهروندان توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به مرحله انجام و تأیید رسیده و 16 درصد از این درخواست‌ها نیز در دست اقدام قرار دارند.

در این ارتباط معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر این که شهروندمداری رمز موفقیت مدیریت شهری است، اعلام کرد: از آن‌جا که پیام‌های سامانه مدیریت شهری پل ارتباطی شهرداری تهران با شهروندان به شمار می‌آید، رسیدگی به این درخواست‌ها با اعمال دقت و سرعت در ترتیب اثر دادن به پیام‌های مردم، از تکالیف و وظایف اصلی این معاونت است.

سید جعفر تشکری هاشمی در پایان در خصوص درخواست افزایش اتوبوس به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات شهروندان خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان مربوطه که ظاهرا مشکلات روزانه مردم به دلیل کمبود اعتبارات حمل و نقل عمومی در استفاده از اتوبوس و مترو نمی‌بینند، حداقل صدای مردم تهران که مطالبه حمل و نقل عمومی است را بشنوند.



