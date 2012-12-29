استکبار ستیزی و حفظ استقلال پیام اصلی حماسه 9 دی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر شنبه در همایش ویژه بزرگداشت حماسه نهم دی در مصلی حضرت امام(ره) تبریز با بیان اینکه فتنه در قرآن در حدود 49 مورد به کار رفته است، اظهار داشت: در بعضی موارد فتنه به معنی امتحان الهی و در برخی اوقات به معنای فساد اجتماعی استعمال شده است.

امام جمعه تبریز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در 19دی سال88 که فرمودند روزها از همدیگر امتیازی ندارند و این انسان ها هستند که به روزها امتیاز می دهند اظهار داشت: مردم فهیم ایران با حرکت خود در 9 دی ماه حماسه ای دیگر در تاریخ ایران خلق کردند و هرچه انسان در این حماسه عظیم تفکر می کند دست خدا و روح ولایت حسین بن علی(ع) را می بیند.

وی در ادامه افزود: فتنه 88 فتنه ای عظیم بود که سه عامل تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری، حضور گسترده مردم و عنایت الهی باعث سربلندی و پیروزی ملت شریف ایران شد.

وی با اشاره به تدابیر و موعظه های حکیمانه مقام معظم رهبری و سعی در خاموش کردن آتش فتنه گفت: وقتی در روز عاشورا قداست عاشورا شکسته شد و به ساحت مقدس اباعبدالله حسین جسارت شد دیگر کاسه صبر مردم غیور آذربایجان لبریز شد و به میدان آمدند و آغازگر حماسه نهم دی شدند.

آیت الله مجتهد شبستری ادامه داد: حامسه نهم دی به قدری بزرگ و عظیم بود که حتی دشمنان ناچار به اقرار شدند.

امام جمعه تبریز با بیان این که حماسه نهم دی ماه یک قیامی بی سابقه بود اظهار داشت: مردم ایران با این حرکت خود بار دیگر به دشمن نشان دادند که هیچگاه زیر یوغ دشمن نمی روند.

وی پیام اصلی حماسه نهم دی ماه را استکبار ستیزی و نگه داشت استقلال عنوان کرد و گفت: مردم در این اقدام خود ثابت کردند که عشق به امام حسین (ع) عشقی است ریشه دار که هرگز خاموش نمی شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین اظهار داشت: پیام دیگر این حرکت خود جوش اثبات عشق مردم ایران به ولایت فقیه بود چرا که مردم ایران برکات وجود ولایت فقیه را لمس کرده اند و علاوه برتکلیف شرعی ادله ای را که راجع به ولایت فقیه است در این حرکت به اثبات رساندند.