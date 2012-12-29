بانک های یونان برای بازسازی به 27.5 میلیارد یورو سرمایه نیاز دارند

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از استار آنلاین، بر اساس اعلام بانک مرکزی یونان، این میزان سرمایه تا ماه آوریل برای این بانک ها مورد نیاز است.

بر اساس این اعلام، در ماه می پیش بینی شده بود که سرمایه مورد نیاز برای تمام بانک های یونانی 40 میلیارد و 500 میلیون یورو برآورد شده بود و هم اکنون اعلام شده که 27 میلیارد و 500 میلیون یورو از آن به چهار بانک اصلی تعلق خواهد گرفت.

این چهار بانک که بانک مرکزی یونان، آلفا، یوروبانک، و پیرائوس نام دارند توسط دولت کمک دریافت می کنند و دلیل حمایت دولت از این بانک ها آن است که فعالیت این چهار بانک برای بازسازی بخش بانکی یونان حیاتی است.