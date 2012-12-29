بصیرت و ولایت پذیری مردم فتنه ها را نقش بر آب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد باقر عبادی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان با اشاره به اینکه اغتشاشات سال 88 جریان فتنه با تمام توان به جنگ با نظام اسلامی و اصل ولایت فقیه پرداخت، عنوان کرد: با مدیریت و درایت رهبری تمامی فتنه های دشمن نقش بر آب شد.

وی بیان کرد: دشمنان در حماسه 9 دی متوجه شدند که بصیرت دینی و ولایت پذیری مردم، پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه حماسه 9 دی تمامی نقشه های دشمن را خنثی و پیروزی بزرگ ولایت و امت اسلامی را رقم زد؛ ادامه داد: بصیرت دینی و ولایت پذیری مردم، پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسلامی است.

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فتنه ها همچنان ادامه دارد؛ گفت: انتخابات آینده جای حضور هیچ یک از سران فتنه و آنهایی که نسبت به رفتارهای توهین آمیز فتنه گران سکوت کردند، نیست.

وی با تاکید بر اینکه انتخابات آینده بدون حضور سران فتنه و آنهایی که با بنیاد آمریکایی و صهیونیستی دارند برگزار ی شود، بیان داشت: تا زمانی که کشور به قدرت بصیرت و ولایت مجهز باشد، هیچ نیروی داخلی و خارجی نمی تواند خدشه ای به نظام وارد سازد.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه دشمنان نظام در حال حاضر با فتنه جدید بزرگی با عنوان تحریم وارد میدان جنگ شده اند، عنوان کرد: باید با بصیرت و پیروی محض از دستورات رهبری با این فتنه بزرگ دشمن مقابله کنیم.